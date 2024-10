Selenskyj bietet Westen Zugriff auf ukrainische Rohstoffe an Als Teil seines sogenannten Siegesplans bietet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den westlichen Verbündeten Zugriff auf wertvolle Rohstoffe seines Landes an. Als Beispiele nannte er in einer Rede vor dem Parlament in Kiew Uran, Titan, …