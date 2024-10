Opel-Mutter Stellantis rechnet mit herbem Absatzeinbruch

eaglez schrieb 30.09.24, 14:28

Naja, klar, der Wettbewerb wird härter, aber wenn man die Diskussion führt, warum das eingetreten ist, kommt man wieder zur Grundsatzdiskussion pro und contra Elektroauto. Für die einen ein rotes Tuch, für die anderen das non-plus-ultra der Zukunft. Wie so vieles politisch aufgeheizte.

Es erinnert irgendwie an die Corona-Diskussion, als im Biontech- und Moderna-Forum die Impfgegner einen Absturz kommen sahen, weil die Produkte viel weniger nachgefragt seien, als in der Öffentlichkeit glauben gemacht wird und Impfbefürworter einen Boom bis 500 EUR/Aktie voraussagten, weil Corona ohne Impfung und Druck des Gesetzgebers, den Impfstoff zu nehmen, nicht zu überstehen sein wird.



Ähnlich orientiere ich mich inzwischen ein bisschen an den Autowerten. Trotz EU-Gesetzen und dergleichen stelle ich eine sehr widerspenstige Resistenz gegen das Elektroauto fest. Ich hab es schon mal in einem anderen Forum geschrieben: In meiner Werkstatt bekommt man praktisch auf 8 Monate hinaus keinen Termin mehr.

Jeder lässt Kisten reparieren, die vor 10 Jahren längst verschrottet worden wären.

Es gilt offenbar das Motto: Verbrenner fahren, bis die letzte Schraube auseinandergefallen ist.



Das ist natürlich pures Gift für die Neuverkäufe von Autoherstellern.

Und wenn Stellantis gut absetzt, dann fette RAMs.



GM will den Cadillac Escalade nach Europa bringen, da ist der Name Programm. 😜

Dann eskaliert es wieder auf den Straßen.

Das Portal efahrer schießt ja seit geraumer Zeit schon gegen die Monster-Trucks:

https://efahrer.chip.de/news/immer-mehr-monstroese-us-autos-in-europa-so-gefaehrden-sie-mensch-und-umwelt_1015628



Stellantis hat mit Chrysler und die wiederum mit Dodge RAM auf jeden Fall Komplemente in dem Segment.

https://www.spiegel.de/auto/pick-ups-in-europa-wie-der-ram-1500-deutsche-strassen-erobert-a-40680cef-803d-452e-9114-815ab36b0998



Funfact: RAMs und Jeeps werden deutlich zunehmender gestohlen, obwohl sie so auffällig sind, vor allem auch in Deutschland.



In den USA ist man als Elektroauto-Besitzer gut dran, weil die Wahrscheinlichkeit des Diebstahls extrem gering ist.

https://www.derstandard.de/story/3000000238477/warum-e-autos-extrem-selten-gestohlen-werden



Allerdings wird meist nur geklaut, was begehrt ist und sich gut weiterverkaufen lässt.

Diese kleinen Indikatoren - angefangen von meinen Werkstattterminen bis hin zur Diebstahlsquote - sollten der Autoindustrie und vor allem der Politik zu denken geben.



Last but not least hoffe ich - auch als Neuaktionär - dass Stellantis keine Dinge tut, die hinterher irreparabel sind und die auf den Standort Deutschland schlimme Auswirkungen haben. OPEL ist angezählt, dabei bauen sie gute Autos. Der Astra oder Insignia sind sportlich, modern, sprechen durchaus auch junge Kundschaft an.