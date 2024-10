Audiopreise / ARD MEDIA geht mit starkem Kombi-Angebot in die neue Vermarktungssaison

Frankfurt (ots) - Der Audio- und Bewegtbildvermarkter ARD MEDIA geht mit einem

starken und verlässlichen Kombi-Angebot in die Vermarktungssaison 2025. Mit rund

114 Millionen Kontakten täglich ist die ARD MEDIA Deutschland-Kombi Dreh- und

Angelpunkt des Audio-Inventars und wirkungsstarke Basis für eine erfolgreiche

Media-Strategie bei kaufkräftigen Zielgruppen. Beim Kombiangebot nimmt ARD MEDIA

für die neuen Saison nur leichte Modifikationen vor: Aus der erfolgreichen ARD

MEDIA Liga Live, die in der Zielgruppe 14+ zuletzt nochmals 13,4 Prozent

Reichweite zulegen konnte, wird die neue ARD MEDIA Bundesliga-Konferenz.

Änderungen gibt es auch in der Region Berlin/Brandenburg: Die gleichnamige ARD

MEDIA Kombi dort wird aufgelöst, zugleich gewinnen die Kombi-Angebote der rbb

media mit der rbb urban und rbb Berlin Kombi zusätzliche Reichweiten-Power.



Im nächsten Jahr werden die Preise der Zielgruppen- und Gebietskombis im Sinne

einer intelligenten und kosteneffizienten Planung auf saisonale und werktägliche

Nachfrage hin angepasst. In der Preisgestaltung ist die Inflationsentwicklung

von 2,5 Prozent eingerechnet. Für die neue Vermarktungssaison heißt das: Die ARD

MEDIA Deutschland-Kombi bleibt im absoluten Preis stabil und liegt beim

Tausendkontaktpreis (TKP) in der Zielgruppe 14-59 bei 4,79 Euro (+6,6%). Ganz

ähnlich sieht es bei der ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49 aus, wo der TKP in

der ZG 14-49 um 7,4% steigen wird. Die ARD MEDIA Deutschland-Kombi 40+ und die

ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider heben den TKP nur moderat an.







starken und stabil hohen Reichweiten im TV- und Audio-Bereich ein wichtiger

Baustein für echten Media-Value", sagt Ralf Hape, CEO ARD MEDIA. "Die ARD MEDIA

Deutschland-Kombi, die in der Spitze rund 12 Millionen Kontakte erreicht, steht

dabei nicht nur für Kaufkraft und hohe Reichweite, sondern auch für werthaltige

Qualitätsumfelder und starke Wirkung, da die Spots in unseren kurzen

Werbeblöcken nachweislich sehr gut erinnert werden bei den Hörerinnen und

Hörern."



Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem

Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im

Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die

öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und

Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für

die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen und starken

Media-Value. Die journalistisch hochwertigen Umfelder zeichnen sich durch hohe

Reichweiten sowie überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf

allen relevanten Übertragungswegen aus. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot

durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie

Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.



Pressekontakt:



Norbert Rüdell

Pressesprecher

Telefon: 069/15424-218

Mobil: 0160/96930306

mailto:norbert.ruedell@ard-media.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162813/5887943

OTS: ARD MEDIA GmbH





