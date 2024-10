Zweigeteilte Wirtschaft / Krise in der Industrie verstärkt sich, Dienstleistungssektor bleibt stabil (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Economic Trend Briefing

- Deutsche Finanzvorstände blicken laut Deloitte CFO Survey pessimistischer aufdie Geschäftsaussichten: Der Indexwert rutscht massiv von 9 Prozent imFrühjahr auf -17 Prozent.- Die Krise trifft vor allem die deutschen Kernindustrien Automobil, Chemie undMaschinenbau. Auch Konsumgüterindustrie und Handel schätzen ihreGeschäftsaussichten negativ ein.- Unternehmen der Automobil- und Chemieindustrie wollen Investitionenzurückfahren und Beschäftigung abbauen. Der Dienstleistungssektor plantdagegen, mehr zu investieren und Arbeitskräfte einzustellen. Dadurchstagnieren die gesamtwirtschaftlichen Investitions- undBeschäftigungsplanungen.Die Stimmung unter deutschen Finanzvorständen sinkt. Das zeigen die Ergebnissedes halbjährlich stattfindenden Deloitte CFO Survey. Mehr als ein Drittel derBefragten schätzt demnach die wirtschaftlichen Aussichten schlechter ein alsnoch vor drei Monaten. Der Indexwert, die Differenz zwischen positiven undnegativen Einschätzungen, fällt drastisch von 9 Prozent im Frühjahr auf -17Prozent. An der Erhebung nahmen zwischen dem 12. September und dem 2. Oktober185 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen teil.Die Schere zwischen Industrie und Dienstleistungen geht weiter aufMassive Branchenunterschiede prägen das Bild der wirtschaftlichen Stimmungslage.Insbesondere das verarbeitende Gewerbe, allen voran die Chemieindustrie(Indexwert: -42%), kämpft mit schwacher Nachfrage und leidet untergeopolitischen Risiken. Der Maschinenbau und die Automobilindustrie sind mitIndexwerten von -19 Prozent und -23 Prozent stark betroffen. Nach einempositiven Ausblick im Frühjahr verschlechtern sich die Erwartungen im Handeldrastisch (Indexwert: -67%). Nicht ganz so gravierend, aber immer noch im starknegativen Bereich entwickelt sich die Konsumgüterindustrie (Indexwert: -32%).Im Dienstleistungssektor bleibt der Indexwert mit 2 Prozent noch im positivenBereich und ist damit deutlich besser als der Durchschnitt aller Branchen."Dienstleistungsunternehmen profitieren nach wie vor von Nachholeffekten im Zugeder Corona-Pandemie oder auch von der Zinswende", sagt Dr. Alexander Börsch,Chefvolkswirt und Leiter Research bei Deloitte. "Wenn sich die Spaltung in derdeutschen Wirtschaft jedoch weiter vertieft, wird der Dienstleistungssektor dieschwächelnde Industrie langfristig nicht ausgleichen können."