Jährlicher Global ESG-Monitor von SEC Newgate belegt mangelndes Vertrauen der Öffentlichkeit in das Regierungs- und Unternehmenshandeln weltweit

Berlin (ots) -



- Umfrage in 14 Ländern zeigt, dass Regierungen und Unternehmen die Erwartungen

der Öffentlichkeit an umwelt-, sozial- und governancebezogenes Verhalten (ESG)

nicht erfüllen.

- Nur 29% der Deutschen sehen Deutschland auf dem richtigen Weg, im Jahr 2023

waren es noch 35%.



Auf der ganzen Welt enttäuschen Unternehmen und Regierungen die Erwartungen der

Öffentlichkeit in Bezug auf ESG-bezogenes Verhalten - so lautet das Ergebnis des

vierten jährlichen ESG-Monitors von SEC Newgate, einer globalen Agenturgruppe

für strategische Kommunikation, Interessenvertretung und Research.







Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die Erhebung* unter mehr als 14.300 Personen aus 14 Ländern zeigt, dass dieÖffentlichkeit von ihren Regierungen ein verantwortungsvolles Handeln inESG-Fragen erwartet: Fast drei von fünf Befragten (58%) gaben dieser Frage eineBedeutung von 9 oder 10 von 10 Punkten.Eine ähnliche Mehrheit (54%) erwartet dies auch von großen Unternehmen, währenddie Erwartungen an kleine und mittlere Unternehmen (37%) geringer sind.Allerdings gaben die Befragten allen drei Gruppen schlechte Noten in Bezug aufihre tatsächlichen ESG-Ergebnisse. Nur etwas mehr als die Hälfte bewerteteRegierungen und große Unternehmen positiv mit 7 oder mehr von 10 Punkten (53%und 54%), während kleine und mittlere Unternehmen etwas besser beurteilt wurden(58%).Fast zwei Drittel der Befragten (65%) sind auch der Meinung, dass Unternehmensich - in einem gewissen Rahmen - gesellschaftlich stärker engagieren sollten.Auch besteht die starke Überzeugung (73%), dass ESG-Aktivitäten undUnternehmenserfolge miteinander vereinbar sind. Die große Mehrheit der Befragten(78%) sind der Meinung, dass Unternehmen im Sinne aller Stakeholder handelnsollten, anstatt lediglich die Interessen der Aktionäre zu verfolgen.In Bezug auf die Kommunikation stimmte eine große Mehrheit der Menschen (73%)zu, dass Unternehmen klarer kommunizieren sollten, was sie tun, um ihre Leistungin Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen zu verbessern. Und fast die Hälfte(44%) der Befragten gab an, dass sie den Aussagen von Unternehmen über ihreESG-Aktivitäten oder -Leistungen nicht vertrauen.Fiorenzo Tagliabue, Group CEO von SEC Newgate, sagte in Bezug auf dieErgebnisse: "Unser globaler ESG-Monitor hat ergeben, dass die Defizite in derUnternehmenskommunikation deutlich erkennbar sind. Eine große Mehrheit derBefragten ist der Meinung, dass die Unternehmen klarer kommunizieren müssen, wassie tun, um ihre Leistung in Bezug auf ESG-Themen zu verbessern und dieBedürfnisse der Stakeholder zu erfüllen."