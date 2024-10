Max Grinda und Felix Hahnewald beenden den Fachkräftemangel für Pflegeunternehmen (FOTO)

Hannover (ots) - Nahezu jedes Pflegeunternehmen ist auf der Suche nach

"Mit der richtigen Strategie ist das jedoch durchaus möglich", ergänzt seinGeschäftspartner Felix Hahnewald. "Durch den Aufbau einer ansprechendenArbeitgebermarke, Kampagnen mit gezielter Zielgruppenansprache und interessantenMitarbeiter-Benefits schaffen Pflegeunternehmen es, aus der breiten Masseherauszustechen und qualifizierte Bewerber anzuziehen." Genau dabei unterstützenMax Grinda und Felix Hahnewald ihre Kunden: Als Gründer und Geschäftsführer vonFM Recruiting haben sie dem Fachkräftemangel den Kampf angesagt und unterstützenPflegeunternehmen bereits seit 2019 bei der Mitarbeitergewinnung. Die beidenRecruiting-Experten wissen daher aus Erfahrung, was es braucht, umPflegeeinrichtungen als attraktive Arbeitgeber zu platzieren, um deutlich mehrBewerbungen zu generieren. So konnten sie bereits mehr als 300 Pflegeunternehmenerfolgreich unterstützen und mehr als 1.700 Stellen besetzen. Eines dieserUnternehmen ist die Stiftung Uhlebüll aus Niebüll, wie die Ergebnisse derZusammenarbeit im Detail aussahen, haben Max Grinda und Felix Hahnewald imFolgenden zusammengefasst.Stiftung Uhlebüll macht großartige Erfahrungen mit FM RecruitingUnter der Leitung von Vorstand Knut Henningsen leistet die Stiftung Uhlebüll ausNiebüll in Südtondern Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und istzugleich Träger verschiedener Senioren- und Pflegeeinrichtungen, wie zumBeispiel Kurzzeit- und Tagespflegen und einer Pflegeschule. Von Anzeigen in