4 starke Marken gemacht für einen langfristigen Börsenerfolg

Das Geschehen am Finanzmarkt ist komplex und nicht immer leicht zu durchschauen. Vielleicht auch deshalb suchen viele professionelle Marktteilnehmer ihr Heil beim Investieren in ebenso kompliziert anmutenden Anlagestrategien. Es gibt jedoch durchaus einfache Ansätze, das Ziel einer guten Performance zu erreichen.

Einer dieser Ansätze besteht darin, auf Unternehmen mit einem hohen und am besten steigenden Markenwert zu setzen. Die Grundidee dahinter ist leicht nachvollziehbar: Schließlich gehen mit einem starken Markennamen nachhaltige Wettbewerbsvorteile einher. Ein hoher Markenwert signalisiert Vertrauen der Konsumenten, eine loyale Kundenbasis und eine hohe Preissetzungsmacht. Unternehmen mit einem hohen Markenwert können höhere Preise durchsetzen und verfügen über eine bessere Marktposition, was zu steigenden Umsätzen und stabilen Margen führen sollte.

Apple zeigt, wie’s geht

Darüber hinaus ist ein steigender Markenwert ein Indiz für eine erfolgreiche Marktstrategie, Innovationskraft und eine gute Kundenansprache. Dies kann das Wachstumspotenzial und die langfristige Profitabilität sichern, was dem Aktienkurs hilft. Das Paradebeispiel ist Apple, das Unternehmen mit der weltweit wertvollsten Marke. Die Markenstärke sichert eine treue Kundenbasis, die Premiumpreise zu zahlen bereit ist, was die Margen stützt und die Aktie zu einem Dauerläufer gemacht hat.

Für die These vom positiven Kurseinfluss einer starken Marke spricht auch, dass das "BrandZ Strong Brands Portfolio" des Marktforschers Kantar von April 2006 bis April 2024 um 400 Prozent gestiegen ist und damit den MSCI World Index deutlich geschlagen hat. Aber natürlich sind auch Aktien mit starken Markennamen keine Selbstläufer. Um die Erfolgschancen zu erhöhen, setzen wir im Folgenden auf sechs Aktien, für die neben Marktmacht noch weitere Kaufargumente sprechen.

Deutsche Telekom/T-Mobile US

Unter unseren Kauftipps ist die Deutsche Telekom in Kantars aktueller BrandZ-Top-100-Liste der wertvollsten globalen Marken auf Rang 25 am besten platziert. Dies ist auch der Tochter T-Mobile US zu verdanken – allerdings ist die deutsche Mutter günstiger bewertet und daher zu bevorzugen. Der Markenwert von Telekom/T-Mobile ist seit 2019 um 66 Prozent gestiegen, während er im Branchendurchschnitt gesunken ist. Dieses Wachstum wurde durch Innovation, Kundenzufriedenheit, Netzexzellenz und strategische Akquisitionen erreicht.

Die Marke wird durch starke, unverwechselbare Werbung, Preisgarantien und den Aufbau einer emotionalen Verbindung unterstützt. T-Mobile besitzt auch die größte 5G-Fläche in den USA, was zu Marktanteilsgewinnen verholfen hat. Das Unternehmen verfügt nicht zuletzt dank Größenvorteilen über einen wirtschaftlichen Schutzgraben: Denn in den wichtigsten geografischen Geschäftsbereichen, Deutschland und den USA, verfügt man über dominante Marktanteile und hochwertige Netze.

Samsung Electronics

Auf Platz 51 des Kantar-Rankings liegt Samsung Electronics, dessen Markenwert zuletzt im Jahresvergleich um 24 Prozent auf gut 40 Milliarden USD gestiegen ist. Der Elektronikkonzern ist ein starker Akteur im Bereich der Verbraucher- und Unternehmenstechnologie und verfügt über eine Marke mit hohem Wiedererkennungswert. Die Marke ist für ihre gut gestalteten, hochqualitativen Produkte bekannt und wird durch starke Marketinginvestitionen unterstützt. Faktoren wie diese untermauern Samsungs starke Differenzierungswahrnehmung und ermöglichen Preisaufschläge.

Laut Kantar ist es allein aufgrund der Stärke der aktuellen Markenassoziationen wahrscheinlich, dass die Südkoreaner ihren Markenwert weiter steigern können. Ein KGV von unter sieben auf Basis der für 2025 erwarteten Gewinne wird dem nicht gerecht. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Samsung das selbst gesteckte Ziel erreicht, die führende Marke im Markt für KI-Smartphones zu werden.

Mercado Libre

Nach einem Anstieg des Markenwerts um 41 Prozent auf 32,8 Milliarden USD ist Mercado Libre auf Platz 57 der Kantar-Liste zu finden. Gegründet im Jahr 1999 in Argentinien, handelt es sich hierbei längst um den führenden Onlinemarktplatzbetreiber in Lateinamerika. Trotz der bereits erreichten Größe will der Vorstandschef die Zahl der Nutzer von derzeit rund 100 Millionen verdreifachen, den Onlinezahlungsverkehr ausbauen, die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Chancen nutzen und Drohnen einsetzen, um mehr Kunden zu erreichen.

Die Gesellschaft versteht sich nicht nur darin, den eigenen Markenwert zu steigern, sondern hat es auch immer wieder geschafft, neue Wachstumschancen zu erschließen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang…

Autor: Jürgen Büttner

