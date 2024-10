Drägerwerk mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Aktie schwach

Folge_mir schrieb 16.07.24, 21:17

Du hast da leider etwas mißverstanden.



Die EBIT-Marge soll zwischen 2024 und 2029 jährlich durchschnittlich um 1% zunehmen. Ausgangswert ist die Mitte des Prognosebereichs für 2024 (4%).

Es war keineswegs geplant, die überdurchschnittliche Marge des GJ 2023 (4,9%) nun jährlich um 1% zu steigern.



Aus dem Transcript der Telefonkonferenz vom 7.3.2024: "So then you see from the guidance for '24 we give, the midpoint is in around 4%. So naturally, then

in '25, it should be 5%. And that, I would expect from our planning assumptions, should continue for a few years and it's neither back nor front loaded. It should be steady, 1 percent point per year. However, not exactly, that's not -- would not be fair and possible to be exact by the point. But on average, 1 percent point per year for the next, say, up to 5 years to come."



Im Übrigen ist nicht nur die Umsatzbewertung extrem niedrig.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt gerade mal 0,6 (ST) bzw. 0,7 (VZ), wenn man um Firmenwerte bereinigt 0,8 bzw. 0,9.

EV/EBITDA = 4,1 (ST) bzw. 4,4 (VZ)

KGV ca. 10



Das ist für sich genommen schon eine Witzbewertung, im Branchenvergleich (Getinge, 3M, MSA, Philips usw.) noch viel mehr.