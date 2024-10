Immobilienmarkt im Wandel: Aufbruch oder Scheinblüte?

"Wall of Maturity" Es spricht einiges dafür, dass die Immobilienaktien dem eigentlichen Immobilienmarkt vorausgeeilt sind. Das ist freilich genau das, was Aktien tun: Sie tasten sich an die Zukunft heran, berücksichtigen dabei aber nicht immer alle relevanten Einflussfaktoren angemessen. Während man sich über die aktuellen Zinssenkungen freut, wird übersehen, dass vor dem Hintergrund der üblichen zehnjährigen Zinsbindung für die Jahre 2025 bis 2028 massenhaft Kredite aus der Nullzinsphase zur Zinsanpassung anstehen. Wir behandelten dieses Thema bereits unter der Bezeichnung "Wall of Maturity", welche sich auf Kreditabschlüsse ab 2015 (teilweise auch 2014) bezieht. Bei einer jetzigen Prolongation eines Hypothekenkredits kann dann schnell einmal das Doppelte bis Dreifache auf der Zinsrechnung stehen. Auf Kante finanzierte Bestandimmobilien dürften daher unter Druck geraten. Vor ähnlichen Problemen stehen kapitalintensive Unternehmen oder solche, die wie BayWa bei einer ausgedehnten Einkaufstour die sprichwörtliche Kreditkarte haben glühen lassen und nun ebenfalls mit höheren Zinsen konfrontiert sind.

"Bei uns läuft nichts"

Obwohl aktuelle Pressemeldungen von ersten Immobilienpreisanstiegen nach zweijähriger Durststrecke die Tendenz der Immobilienaktien zu bestätigen scheinen, ist Skepsis also angebracht. Ein der Redaktion bekannter Brancheninsider, welcher im großen Stil mit dem Vermitteln von Wohnimmobilien zu tun hat, meinte lapidar: "Bei uns läuft gar nichts." Wie das zu den aktuellen positiven Branchenmeldungen passen soll, ist ein Rätsel. Selbst Profis aus dem Großraum München – einer Region, in der man sich in den Jahren vor der Zinswende keine Sorgen über sinkende Immobilienpreise zu machen brauchte –, geben sich zurückhaltend: Denn eine nachhaltig positive Entwicklung am Immobilienmarkt setzt eine ebensolche Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der Kaufkraft voraus. In Sachen kaufkraftbereinigtes BIP ist Deutschland nach einer Meldung des Manager Magazins aber erst kürzlich aus den Top 20 herausgefallen. Dagegen fehlt der politisch alimentierten Zuwanderung (siehe auch Artikel auf S. 20) das ökonomische Fundament. Die Nachfrage, die der Staat hier entfaltet, wird Wirtschaft bzw. Verbrauchern per Besteuerung oder durch eine noch höhere Verschuldung zumindest perspektivisch entzogen – eine Rechte-Tasche-linke-Tasche-Operation, bei der zudem ein Wechsel auf die Zukunft gezogen wird.

Der kranke Mann der Eurozone

Diese Politik ließe sich verkraften, wenn die Wirtschaft ansonsten brummen würde und solche Effekte überkompensieren könnte. Doch das von Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholt angekündigte Wirtschaftswunder ist weit und breit nicht zu sehen. Im Gegenteil: Deutschland hat sich zum neuen "kranken Mann" der Eurozone entwickelt. Das hat auch damit zu tun, dass mit der Autobranche die deutsche Schlüsselindustrie schlechthin massiv unter Druck steht. Volkswagen, ein Unternehmen, in dem Politik und Gewerkschaften traditionell besonders starken Einfluss haben, kündigte zuletzt Werksschließungen und einen massiven Stellenabbau an. Der Konzern hatte voll und ganz auf die Elektrifizierung der Mobilität gesetzt, wurde dann aber durch das überraschende Aus der E-Auto-Prämie kalt erwischt. Diese fiel bekanntlich Streichungen zum Opfer, durch die der Bundeshaushalt wenigstens optisch in die Nähe der Verfassungsmäßigkeit gebracht werden sollte. Dass diese Lieblingssubvention der grünen Transformation gestrichen wurde, zeigt auch die Fehleinschätzung der E-Attraktivität. Ein Selbstläufer ist das E-Auto beim aktuellen Technologiestand noch immer nicht – trotz eines näher rückenden Verbrennerverbots. Wir behandelten dieses Thema ausführlich bereits in Smart Investor 5/2024 unter dem Titel "Das Stottern des Elektromotors".

Kurs halten – koste es, was es wolle

Die Sprunghaftigkeit, mit der die politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden, ist für eine kapitalintensive Industrie mit hohem Entwicklungsaufwand eine echte Belastung. Beim Besuch des VW-Werks in Emden stellte Bundeswirtschaftsminister Habeck gerade erst wieder eine neue E-Förderung in Aussicht, gemunkelt wird von einer Abwrackprämie. "Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln" scheint das neue Motto deutscher Wirtschaftspolitik zu sein, zumindest in den Details. Dass deutsche E-Autos ohne Prämie schwer verkäuflich sind, irritiert den Minister im Grundsätzlichen jedoch nicht: "Wir haben einen Kurs eingeschlagen, und diesen Kurs sollten wir einhalten." So reden Planwirtschaftler. Zur Hilfe eilen ihm blauäugige Feuilletonisten, die, wie etwa in der Süddeutschen Zeitung, fordern: "Die Politik darf sich nur nicht aus der Wirtschaft heraushalten." Da ist der Weg nach unten vorgezeichnet. Natürlich machen auch Unternehmer Fehler – im Gegensatz zur Politik sind sie aber motiviert, diese schnellstmöglich zu korrigieren. Je behördenartiger ein Konzern geführt wird, desto mehr verflüchtigt sich der unternehmerische "Spirit". Statt sich den Wünschen des Markts anzupassen, macht man sich bei der Politik anheischig – wohl auch deshalb, um am Endpunkt dieser schiefen Ebene in den Genuss staatlicher "Rettung" zu kommen. Nicht immer ist das nur vorauseilender Gehorsam, denn die Spielräume der Unternehmen sind in einem Dickicht neuer Vorschriften derart eingeengt, dass sie zwangsläufig zu bloßen Erfüllungsgehilfen einer verfehlten Politik verkommen.

Satt, zufrieden und abgehängt

Die deutsche Autoindustrie ist insofern geradezu ein Sinnbild für die Entwicklung des Landes. Noch vor wenigen Jahren vor Kraft strotzend und weltweit für Innovationsfreude und Qualität anerkannt, ist sie in die Jahre gekommen – behäbig, selbstzufrieden, risikoscheu. Selbst die Premiumhersteller ächzen. Was sie im Programm haben, trifft den Geschmack der Kundschaft immer seltener oder ist – Stichwort: Kaufkraft – schlicht zu teuer. Zusätzlich ist die Industrie mit einer Politik konfrontiert, die sie entweder im Regen stehen ließ oder ihr sogar in den Rücken fiel. Es ist ein Novum, dass Politiker eines Landes die eigene Vorzeigeindustrie derart demontieren.

Stagnation der Produktivität

Wie schlimm es in der deutschen Wirtschaft inzwischen aussieht, mögen einige Schlaglichter illustrieren. Während der Öffentlichkeit mit Luxusdiskussionen über die Frage, wer welches Pronomen benutzt, Sand in die Augen gestreut wird, stagniert die Produktivität im Lande seit knapp zwei Jahrzehnten. Laut Berechnungen der Deutschen Bundesbank liegt sie heute auf dem Niveau des Jahres 2006. Die Industrieproduktion ist seit rund sieben Jahren sogar rückläufig. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (insm.de) führt eine Liste der angekündigten Stellenstreichungen der letzten Monate. An der Spitze steht der formal privatisierte Staatsbetrieb Deutsche Bahn AG mit -30.000 Stellen, bei dem schon heute immer weniger rund läuft. Auf den nachfolgenden Plätzen werden ZF (-14.000), Continental (-13.000), Bosch (-3.760), Tesla (-3.000), Ford (-2.300), Webasto (-1.600) etc. genannt. Der erwartete Stellenabbau bei Volkswagen (-30.000) und Bayer ("erheblicher Personalabbau") ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. Nicht nur die Mobilitätsbranche ist vom ideologiegeleiteten Transformationsdilettantismus der Regierung hart getroffen: Auch Unternehmen aus dem IT-Bereich wie SAP (-8.000) verlagern und streichen zusammen. Der krisengeschüttelte Halbleiterkonzern Intel hat seine Pläne für ein neues Werk in Magdeburg erst einmal ganz auf Eis gelegt – ein Werk, das ohnehin nur durch Subventionen in Höhe von 10 Milliarden Euro nach Deutschland gelockt…

Autoren: Ralf Flierl und Ralph Malisch

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 10/2024.