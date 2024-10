Digital-Visa und Jobmessen sollen Inder anlocken

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Visa auf digitalem Weg will die Bundesregierung in großem Stil Fachkräfte aus Indien für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen. Dazu kommen Deutschkurse und Jobmessen in Indien sowie insgesamt der Abbau bürokratischer Hürden. Eine entsprechende Fachkräftestrategie Indien beschloss das Bundeskabinett in Berlin. Die Bundesagentur für Arbeit will zudem indische Studierende in Deutschland gezielter beraten.

"Der Zuzug indischer Fachkräfte ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte für unser Land, und diese schreiben wir mit über 30 Maßnahmen im Rahmen der Fachkräftestrategie fort", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Im Februar waren 137.000 Inderinnen und Inder in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 3,7 Prozent der Inderinnen und Inder in Deutschland sind arbeitslos - zum Vergleich: 7,1 Prozent sind es in der Gesamtbevölkerung. 16 Prozent arbeiten auf Spezialisten- und 37 Prozent auf Expertenniveau, in der Regel nach akademischem Abschluss.