Modern Forest ist 30-mal besser fürs Klima als der Wald

Lindau, Lustenau (ots) - Würde man zwei Prozent der Wüsten mit synthetischen

Wäldern versehen, könnte der CO2-Gehalt der Atmosphäre in 100 Jahren auf das

Niveau von 1950 reduziert werden



"Unser Modern Forest funktioniert bei der Reduzierung des CO2-Gehalts in der

Luft bis zu 30-mal effektiver als der normale Wald", sagt der Erfinder und

Unternehmer Frank Obrist. Die von ihm gegründete gleichnamige Industriegruppe

hat ein ausgeklügeltes Verfahren entwickelt, um der Atmosphäre Kohlendioxid

(CO2) zu entziehen und dabei gleichzeitig den nachhaltigen Energieträger

Methanol herzustellen sowie elementaren Kohlenstoff zu gewinnen, der gelagert

oder weiterverarbeitet werden kann.





Thorsten Rixmann, Chief Marketing Officer der Obrist Group, erklärt das Konzept:"Wie ein natürlicher Wald entzieht der Modern Forest der Atmosphäre CO2 underzeugt Sauerstoff. Im Unterschied zur Photosynthese von Bäumen generiert dersynthetische Wald jedoch keinen Zucker als Nahrungsmittel für die Pflanzen,sondern flüssiges Methanol - wir sprechen hier von aFuel (atmospheric fuel) -,das als universeller Kraftstoff in der Industrie, zur Wärmeerzeugung und imVerkehr nutzbar ist." Die CO2-Gewinnung erfolgt mit Hilfe eines von der ObristGroup entwickelten und patentierten Direct-Air-Capture-Verfahrens (DAC). Mit1,38 Kilogramm CO2, das aus der Luft geholt wird, lassen sich bis zu einemKilogramm Methanol erzeugen, teilt das Unternehmen mit.Der Clou: Der synthetische Wald arbeitet genau in den Regionen der Welt ambesten, in denen eine Aufforstung mit Bäumen chancenlos ist - auf Ödland und inWüsten. Damit die Produktion von Methanol und Kohlenstoff nachhaltigfunktioniert, wird nämlich Sonnenenergie im Überfluss benötigt. Während einechter Wald am besten in gemäßigten Klimazonen wächst, kann der Modern Forestnur im Sonnengürtel der Erde gedeihen. Beiden "Waldformen" ist gemeinsam, dasssie der Atmosphäre große Mengen an Kohlendioxid entziehen und damit derErderwärmung und dem Klimawandel entgegenwirken, betont die Obrist Group.Gigaplant: CO2-Staubsauger, der Methanol und Kohlenstoff produziertDie deutsch-österreichische Industriegruppe hat das Konzept sogenannterGigaplants entworfen, die gleichzeitig Methanol herstellen, elementarenKohlenstoff erzeugen und als "CO2-Staubsauger" fungieren. Eine einzige Gigaplantsoll knapp vier Millionen Tonnen Methanol im Jahr produzieren, fast 230.000Tonnen Kohlenstoff generieren und die Atmosphäre von über 6,2 Millionen TonnenCO2 befreien. Die benötigte Grundfläche beläuft sich auf rund 280Quadratkilometer.Zum Vergleich: Ein gleichgroßer natürlicher Wald entzieht der Luft weniger als