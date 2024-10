Brixton Metals erbohrt bis zu 44,43 Gramm Gold pro Tonne!

SmallCapTrade schrieb 21.05.24, 14:18

Chairman and CEO Gary R. Thompson stated: "The Brixton team is excited to kick off the 2024 season. The Company has $12.5 million budgeted for the Thorn Project in exploration expenditures with the focus on new copper-gold porphyry mineralization. The scale of surface copper-gold mineralization is remarkable and Brixton is well positioned to generate new discoveries."



So, und jetzt einmal was Anständiges finden:-). Am Grösse des Gebiets und am Kupferpreis kann es jedenfalls nicht liegen. Das Timing wäre diesen Sommer wohl gerade nicht allzu schlecht:-):



https://www.goldseiten.de/artikel/619386--Brixton-Metals-Commences-its-Fully-Funded-2024-Drill-Season-at-its-Thorn-Copper-Gold-Porphyry-Project.html



Nur meine Meinung

Viel Erfolg

SmallCap