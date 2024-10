Einzigartige Methoden gegen den Fachkräftemangel in der Finanzbranche (FOTO)

München (ots) - Steigende Auftragslagen und begrenzte Ressourcen - der Bedarf an

qualifizierten Experten im Finanzsektor wird immer drängender. Die Stoneberg

GmbH, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Gewinnung

qualifizierter Fachkräfte zu unterstützen. Hier erfahren Sie, wie das Team ihre

Kunden im Finance-Bereich bei der Gewinnung qualifizierter Finanzexperten

unterstützen und welche Vorteile eine Zusammenarbeit bietet.



Zahlreiche Unternehmen kämpfen derzeit mit zunehmenden regulatorischen

Anforderungen und einem stagnierenden Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig sehen

sich viele Firmen einem intensiven Wettbewerb um hochqualifizierte

Finanzexperten gegenüber. Diese Situation führt dazu, dass offene Stellen nicht

schnell genug besetzt werden können, was wiederum das Wachstum und die

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gefährdet. Trotzdem zögern viele

Unternehmen noch immer, in professionelle Rekrutierung zu investieren, da sie

die damit verbundenen Kosten scheuen. "Der Fachkräftemangel lässt viele

Unternehmen in einen wahren Teufelskreis fallen", sagt Duc Nguyen, Gründer und

Geschäftsführer der Stoneberg GmbH. "Wer jetzt nicht in gezieltes Recruiting

investiert, wird auf lange Sicht zunehmend Schwierigkeiten haben, mit der

Konkurrenz mitzuhalten und seine Wachstumsziele zu erreichen."







schnell und passgenau besetzen. So bleiben Unternehmen bei hoher Arbeitsqualität

flexibel und schützen ihre Mitarbeiter vor Überlastung und Druck", führt er

fort. Duc Nguyen ist Experte in der Personalgewinnung und darauf spezialisiert,

für Unternehmen aus den Bereichen Engineering, Finance und Information

Technology passgenaue Kandidaten zu finden. Gemeinsam mit seinen Kollegen

entwickelt er individuelle Lösungen für die Personalbedürfnisse ihrer Kunden. Zu

diesen gehören auch Andre Werner, Tihon Zabelitch und Rafael Lopez. Andre Werner

ist im Unternehmen als Personalberater im Finanzbereich tätig und führt dort ein

fünfköpfiges Team, das sich auf die Rekrutierung von Fachkräften in

Nordrhein-Westfalen spezialisiert hat. Sein Wechsel von der Medizin zur

Personalberatung wurde durch seine langjährige Erfahrung im Finanzsektor und

eine intensive Einarbeitung bei der Stoneberg GmbH ermöglicht. Tihon Zabelitch

ist seit fast drei Jahren im Unternehmen und bringt seine Sales-Erfahrung nun

erfolgreich im Recruiting, insbesondere im Finance-Bereich, ein. Mit seinem

Fokus auf exklusive Selektion und gezielte Kandidatensuche hat er dazu

beigetragen, dass die Stoneberg GmbH sich durch hohe Qualität und passgenaue

Besetzungen im Finanzdienstleistungsmarkt hervorhebt. Rafael Lopez bringt als Seite 2 ► Seite 1 von 3



