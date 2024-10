Maximilian Karpf verrät, wie Unternehmen im B2B-Marketing auch mit geringem Budget erfolgreich werden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Potsdam (ots) - Ohne B2B-Marketing kommen viele Unternehmen nicht zurecht - dochwas, wenn das Budget dafür nicht ausreicht und die Zukunft deshalb ungewisserscheint? Gibt es nicht Mittel und Wege, um die Geschäftsbeziehungen auch beigeringem finanziellen Spielraum auszubauen und langfristig Kunden zu gewinnen?Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen und Start-ups sind stabileGeschäftsbeziehungen im B2B-Bereich von enormer Bedeutung. Den meisten von ihnenstehen aber nur begrenzte Ressourcen für das Marketing zur Verfügung - und dasgilt sowohl finanziell als auch personell. Weil den Aktivitäten damit ein engerRahmen gesetzt zu sein scheint, stellt sich für die Unternehmen zwangsläufig dieFrage, wie sie ein höheres Budget für das B2B-Marketing freisetzen können. "DieVerantwortlichen in den Unternehmen sind tatsächlich häufig der festenÜberzeugung, dass ihre Möglichkeiten im B2B-Marketing allein vom finanziellenAufwand abhängen", sagt Maximilian Karpf, Geschäftsführer von FM Sales. "Dasführt letztendlich dazu, dass sie den Bereich vernachlässigen, obwohl ihnenbewusst ist, wie wichtig strategische Partnerschaften sind, wenn es umwiederkehrende Aufträge und den langfristigen Unternehmenserfolg geht.Irgendwann kommt dann aber logischerweise der Tag, an dem sie mit dem Rücken zurWand stehen.""Für B2B-Marketing ist schon längst kein hohes Budget mehr erforderlich. Wergute Resultate erreichen möchte, kommt heute mit Kreativität und durchdachtenKonzepten ans Ziel. Mit dem richtigen Ansatz können sich kleine Unternehmensogar von ihren größeren Konkurrenten absetzen", fügt der Unternehmensberaterhinzu, der seine Expertise bei Unternehmen wie LinkedIn, Oracle und Personioerworben hat. Mit FM Sales entwickelt er Strategien für den B2B-Bereich, um beiKMU und Start-ups spezifische Prozesse und Strukturen einzuführen, die einlangfristiges Wachstum ermöglichen. Wie sich sinnvolles B2B-Marketing mit einemkleinen Budget umsetzen lässt, hat Maximilian Karpf im Folgendenzusammengefasst.1. Content: Marketing ohne große finanzielle MittelContent-Marketing benötigt kein großes Budget - mit den richtigen Strategien undguten Ideen kommen Unternehmen auch im B2B-Bereich mit geringen finanziellenMitteln aus. Dabei geht es in erster Linie um originellen Content, der dieKunden wirklich anspricht. Kreativität ist also das Zauberwort, wobei dieInhalte bei allem Einfallsreichtum immer authentisch bleiben müssen, sodass siedas Unternehmen und sein Angebot beiläufig präsentieren. Content-Marketing ist