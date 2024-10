UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

NOrdendFelix schrieb 26.09.24, 15:54

Einstweilen korrigierte Fassung:-)



Hi, das sah mir am Freitag – ich sag mal, auf den ersten Blick – aus wie Gewinnmitnahmen vorm Wochenende nach dem Anstieg zuletzt seit 17 Sep . Bis 15:45 Uhr war an sich an der Nasdaq sozusagen alles paletti mit USD 232.91, bis 15:50 kamen erste Gewinnmitnahmen auf USD 232.76, die erste größere Gewinnmitnahme bis 15:55 mit 6.95 million shares auf USD 232.01, diese reichte schon bis USD 230.93 nach unten in diesem Fünf-Minuten Intervall und löste meiner Meinung nach im nächsten 5-Minuten-Intervall bis 16:00 Uhr eine stop loss Kaskade bis USD 228.02 mit 11 million shares aus, etwas diese auch schon vorher.—Alles in allem IMO ein völlig normaler Vorgang vor dem Wochenende nach dem Anstieg seit Dienstag vorher.



Apple macht die buybacks am open market ausschließlich ins ask rein, denn AAPL hat keine shares anzubieten, da alle rückgekauften shares im Papierkorb landen.—Warren wiederum dürfte schon am open market verkaufen, diese Unmengen an Apple shares, roughly 510 million Apple shares, die er in den ersten beiden Quartalen in 2024 verkauft hat, wird er kaum ausschließlich in privaten Transaktionen los, am open market stellt er ask ein, wenn du die AAPL shares haben willst, musst du hier diesen SP zahlen, oder er geht in ein fremdes bid, wenn es hoch genug ist, und verkauft die AAPL shares direkt dort in das bid hinein. Das ist ja gerade bei Apple an der Nasdaq die Supi-Situation, bei dieser Liquidität kann selbst Warren Apple traden. Grüße