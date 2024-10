Impact AM: I-AM Vision Microfinance Marktkommentar September 2024

in Indien begrenzt die Zentralbank das Verhältnis zwischen Rück­ zahlungsverpflichtungen und Einkommen auf 50 %. Die MFI­ Selbstregulierungsorganisation MFIN (Microfinance lndustry Net­ work) hat strengere Richtlinien festgelegt, um Überschuldung zu verhindern, und alle MFI angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Gesamtverschuldung eines Kreditnehmers auf rund 2.400 USD begrenzt ist. Alle unsere indischen MFI halten sich an die Richtli­ nien der Organisation und ergreifen sogar zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Vermögenswerte.

• Kreislaufwirtschaft in der Mongolei

• Positive Anzeichen für die Länderbewertung in Asien

Der Monat in Kürze:

Im September fanden in Sri Lanka friedliche Präsidentschaftswah­ len statt, aus denen Anura Kumara Dissanayake, der linksgerichte­ te Führer des Bündnisses Nationale Volksmacht, als Sieger hervor­ ging. Dissanayake hat versprochen, die Korruption zu bekämpfen und das Leben der Menschen in Sri Lanka zu verbessern, da das Land in den letzten drei Jahren eine sehr schwere wirtschaftliche und politische Krise durchgemacht haben. Wir erwarten keine nen­ nenswerten Störungen im Bankgeschäft, werden aber die Maßnah­ men des neuen Präsidenten genau beobachten.



(...)