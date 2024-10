Halver: "An der Tech-Branche werden wir noch viel Spaß haben"

wallstreetONLINE: Schönen guten Tag, Herr Halver. Wie sind denn die allgemeinen Erwartungen an die Unternehmensergebnisse für das dritte Quartal 2024 in den USA? Gibt es Branchen, die besonders stark oder schwach abschneiden können?



Robert Halver: Fangen wir allgemein an. Wir haben ja im dritten Quartal wahrscheinlich eine Gewinndelle zu erwarten. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Energiewerte nicht so gut abgeschnitten haben. Die Ölpreise sind nicht so hoch, das ist klar. Die zyklisch, die kultursensiblen Branchen laufen zwar ja nicht schlecht, aber auch nicht übermäßig gut, das bremst ein bisschen bei der Technologiebranche.

Die Ergebnisse sind im Trend gut. Gerade bei den Werten, die gebraucht werden. Und das Kapitalmarktgeschäft und das Wertpapiergeschäft sind ganz gut gelaufen. Also von daher wird es ein Übergangsquartal, eher etwas zurückhaltender, aber das weiß man. Das Entscheidende ist für mich immer wieder, wie die Ausblicke sind.



wallstreetONLINE: Lassen sie zunächst bei der Technologiebranche bleiben, die in den vergangenen Quartalen immer ein stark diskutiertes Thema war, sei es durch starkes Wachstum oder durch Kurskorrekturen. Wie steht es denn aktuell um die großen Techkonzerne in den USA?



Robert Halver: Wir sind ja verwöhnt mit tollen Ergebnissen, insbesondere bei den Werten, die mit KI zu tun haben, aber wie heißt es so schön: Jeden Tag Zuckerplätzen schmecken auch nicht. Das zu steigern ist dadurch immer schwieriger. Es geht darum, dass man auf die Substanz achtet. Kann man die Gewinne halten, geht man mit dem Gewinn in die Breite?