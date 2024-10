matchandmake GmbH zeigt, wie Industrieunternehmen der Krise trotzen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Industrie- und Handwerksunternehmen sehen sich nicht nur demFachkräftemangel gegenüber, sondern verzeichnen auch einen Rückgang anAufträgen. Dies ist jedoch nicht ausschließlich auf eine geringere Nachfragezurückzuführen, sondern auf veraltete Marketing- und Vertriebsstrategien vielerBetriebe. Luka Glavas und Lukas Weiner haben es sich mit der matchandmake GmbHzur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen mit modernen Ansätzen zukunftsorientiertzu positionieren, sie wettbewerbsfähig aufzustellen und ihnen so dabei zuhelfen, sicher durch die Krise zu kommen. Erfahren Sie hier, wie die beidenUnternehmer ihren Kunden zu einer signifikant höheren Auftragslage verhelfen undsie so von der Abhängigkeit durch Bestandskunden befreien.In den letzten Jahren hat es bei den meisten Industrie- und Handwerksunternehmenausgereicht, Bestellungen von Bestandskunden entgegenzunehmen und sich aufEmpfehlungen und Mundpropaganda zu verlassen. Durch den Nachfragerückgang amMarkt und den Wettbewerbsdruck von Billiganbietern aus dem Ausland reicht diesjedoch nicht mehr aus und die Auftragslage ist bei vielen Unternehmen um bis zu30 Prozent zurückgegangen. Die erschwerten Wettbewerbsbedingungen erfordern es,wieder mehr Zeit und Energie in den Vertrieb und die Kundenakquise zuinvestieren. Moderne Marketingstrategien sind ungewohnt, komplex und vor allemdigital - ein Bereich, der vielen Betrieben fremd ist. Besonders im Industrie-und Handwerksbereich zögern viele Unternehmen, neue Wege zu beschreiten, da diesbisher nicht notwendig war. Doch die Konkurrenz schläft nicht und hat mitdigitalem Marketing bereits große Erfolge erzielt, während im eigenen Betriebnoch keine systematische Kundengewinnung stattfindet. "Viele Unternehmerverstehen nicht, warum sie plötzlich nicht mehr zur Spitze der Branche gehörenund der Vertrieb kein 'Selbstläufer' mehr ist", erklärt Luka Glavas,Geschäftsführer der matchandmake GmbH. "Sie haben lange gehofft, dass sich diewirtschaftliche Lage bald bessert, haben mittlerweile aber verstanden, dass sichhier so bald nichts ändern wird - am Markt werden sie mit konstanterUnsicherheit und Zurückhaltung konfrontiert. Jetzt ist der Zeitpunkt, neue Wegein der Kundengewinnung zu gehen - wer diese Chance verpasst, wird sich von deraktuellen Krise nicht erholen und im schlimmsten Fall insolvent gehen.""Wer die digitale Kundengewinnung von Anfang an richtig angeht, wird sich schonbald in einer Aufwärtsspirale wiederfinden", versichert Lukas Weiner, ebenfalls