Aktien Frankfurt Dax nach jüngsten Rekorden dicht am Vortagesniveau Nach zwei Rekordtagen in Folge hat der Dax am Mittwoch moderat nachgegeben. Trotz schwacher US-Börsen am Vortag und enttäuschender Quartalsberichte europäischer Konzerne hielt sich der deutsche Leitindex letztlich aber wacker. Am Nachmittag verlor …