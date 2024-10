Athos meldet positive Topline-Daten aus der Phase-1-Studie zu seinem KI-generierten, neuartigen, oralen G9A Inhibitor ATH-063

- ATH-063 führte bei allen Dosierungen zu einer signifikanten Vermehrung der zirkulierenden regulatorischen T-Zellen (Treg-Zellen) und zeigte eine Anreicherung von sechs gut beschriebenen Genen, die mit den induzierten entzündungshemmenden Aktivitäten der Treg-Zellen in Verbindung stehen.

- Es wurden bei keiner Dosisstufe schwerwiegende Nebenwirkungen oder dosislimitierende Toxizitäten beobachtet. Außerdem zeigte ATH-063 günstige pharmakokinetische (PK) Eigenschaften.

- Die Daten liefern den klinischen Nachweis für die von Athos entwickelte Computer-Software-Plattform AI2 (Artificial Intelligence for Autoimmune drug development), mit der ATH-063 generiert wurde.

LOS ANGELES, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 16. Oktober 2024 / Athos Therapeutics, Inc. („Athos“), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das bei der Entwicklung präziser niedermolekularer Therapeutika für Patienten mit immunvermittelten Krankheiten Pionierarbeit leistet, hat heute die ersten Ergebnisse seiner klinischen Phase-1-Studie zu ATH-063 bekannt gegeben. ATH-063 ist ein oral verabreichter niedermolekularer G9A-Inhibitor (Prüfpräparat) und der in Entwicklung befindliche Leitkandidat des Unternehmens zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD).

Bei der klinischen Studie handelte es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie an gesunden freiwilligen Probanden zur Beurteilung der Sicherheit und Pharmakokinetik sowie zur Erhebung der pharmakodynamischen (PD) Daten im Hinblick auf die Bestätigung des geplanten Wirkmechanismus von ATH-063. Die Studie wurde in Form von aufeinanderfolgenden Gruppen mit einmaliger ansteigender Dosis (SAD) (n=32) und mehrfacher ansteigender Dosis (MAD) (n=32) sowie einer separaten Gruppe mit Nahrungsmitteleffekten (FE) (n=12) durchgeführt. ATH-063 wurde in vier Dosen (25, 75, 150 und 250 mg) oral verabreicht.