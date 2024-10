Nagarro - Aktie im Rampenlicht - 16.10.2024

Locodiablo schrieb 14.08.24, 11:47

https://www.nagarro.com/de/news-press-release/financial-statements-half-yearly-q2-2024



Das EBITDA stieg im zweiten Quartal 2024 auf 32,8 Mio. €, verglichen mit 27,3 Mio. € im zweiten Quartal 2023. Die wichtigsten EBITDA-Anpassungen im zweiten Quartal 2024 betrafen den Aufwand für Earn-Outs in Höhe von 1,3 Mio. €, Halteprämien (Retention Bonus) in Höhe von 0,7 Mio. € für in der Vergangenheit getätigte Akquisitionen sowie den Aufwand für Aktionenoptionen für Mitarbeiter und das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm in Höhe von 0,7 Mio. €. Das EBIT stieg im zweiten Quartal 2024 auf 23,1 Mio. € gegenüber 19,5 Mio. € im zweiten Quartal 2023. Der Nettogewinn wuchs im zweiten Quartal 2024 auf 12,0 Mio. € im Vergleich zu 11,5 Mio. € im zweiten Quartal 2023.



Nettogewinn von 12 Mio. € in Q2 bei einer Marktkapitalisierung von knapp 1 Mrd. €. Wundert es da noch jemanden, warum es mit dem Kurs hier nicht aufwärts geht?



Fazit: Nagarro tritt (wie EPAM) weiterhin auf der Stelle.