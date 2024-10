VW-Gesamtbetriebsrat plant Infoveranstaltungen in Werken

sozpaed schrieb 23.09.24, 18:02

Erstaunlich, dass du täglich morgens und Abends ohne News immer wieder deinen Senf abgeben musst, bzw. dein Schimpfen auf grüne Politiker loswerden musst (tut dir glaub gut).



Ach so, was du als Urfrage betitelt hast, weshalb ist gerade Toyota so erfolgreich? Toyota hat einen wesentlich geringeren Anteil in China, vor allem im Vergleich zu VW… Dadurch ist der dortige Rückgang nicht so gravierend fürs Gesamtergebnis. Wenn’s nach jemand wie dir ginge, würde VW vermutlich keine Elektroautos bauen und somit auch keine Autos mehr in China verkaufen, was bedeuten würde, dass die Marktanteile von VW dort noch tiefer stünden. Ein weiterer Grund der für Toyota spricht, ist der niedrige Yen und gute Verkaufsmöglichkeiten daraus in Nordamerika, wo sie traditionell stark sind. VW und Toyota lassen sich folglich nicht einfach vergleichen.

Ich will aber auch betonen, dass in Deutschland und bei VW einige Fehler gemacht wurden und auch das zu der Schwäche der dt. Autobauer beiträgt.