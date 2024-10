SSI Schäfer veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2023 (FOTO)

Neunkirchen (ots) -



- Erfassung der Nachhaltigkeitskennzahlen auf die 22 größten Gesellschaften der

Gruppe ausgeweitet

- Klimastrategie verabschiedet und Energietransformationskonzept für

internationalen Hauptsitz finalisiert

- EcoVadis-Auszeichnung "Bronze" für die gesamte SSI Schäfer Gruppe



Die SSI Schäfer Gruppe, ein weltweit führender Lösungsanbieter für alle Bereiche

der Intralogistik, hat heute ihren mittlerweile dritten Nachhaltigkeitsbericht

veröffentlicht, was die Kontinuität des Handelns in diesem Bereich während der

letzten Jahre unterstreicht. Der Bericht gibt einen Überblick über konkrete

Maßnahmen sowie das weitere Bestreben und Zielsetzungen für eine nachhaltigere

Zukunft. Der Fokus der Aktivitäten lag weiterhin auf der Umsetzung der bereits

im Jahr 2021 entwickelten Nachhaltigkeitsstrategie, die ökologische, soziale und

ökonomische Aspekte gleichermaßen abdeckt.





Trotz weiterhin schwieriger Marktbedingungen und eingetrübtem Investitionsumfeldkonnte die SSI Schäfer Gruppe im vergangenen Jahr wichtigeNachhaltigkeitsfortschritte und -erfolge verzeichnen. Neben der Ausweitung derErfassung von Nachhaltigkeitskennzahlen auf die 22 größten Gesellschaften derGruppe wurde unter anderem eine Klimastrategie mit messbaren Reduktionszielenverabschiedet und ein Energietransformationskonzept für den internationalenHauptsitz Neunkirchen finalisiert."Im Jahr 2023 haben wir erneut intensiv daran gearbeitet, als globaloperierendes Unternehmen einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigenEntwicklung zu leisten", sagt Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe. "Wirfreuen uns daher besonders, mit der EcoVadis-Auszeichnung "Bronze" für diegesamte Unternehmensgruppe zum obersten Drittel der bewerteten Unternehmen zugehören . Der dritte Nachhaltigkeitsbericht unterstreicht unser anhaltendesEngagement und zeigt unsere Fortschritte und Erfolge auf." Auch in 2024 will dasUnternehmen seine Bemühungen fortsetzen, indem es seine Nachhaltigkeitszieleweiterverfolgt und weitere Maßnahmen identifiziert, um die Nachhaltigkeit dereigenen Geschäftsaktivitäten sowie die seiner Kunden zu stärken.Hier können Sie den gesamten Nachhaltigkeitsbericht 2023 herunterladen:https://www.ssi-schaefer.com/de-de/ueber-uns/nachhaltigkeitKontakt SSI Schäfer Gruppe:Melanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / GlobalMarketingMobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /mailto:Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.comAnnika Nolte / Global Communication Manager / Global MarketingMobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /mailto:Annika.Nolte@ssi-schaefer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160534/5888245OTS: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG