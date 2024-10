Gerald Hörhan launcht mit "Dealmaking Training" neuen Onlinekurs zum Thema Unternehmensbeteiligungen und Geldbeschaffung (FOTO)

Wien (ots) - Gerald Hörhan, CEO der größten Business Education Plattform im

deutschsprachigen Raum, wird am 28.10.2024 anlässlich seines Geburtstags seinen

neuen Onlinekurs "Dealmaking Training" vorstellen. Das Training richtet sich an

alle Interessierten, die lernen möchten, wie man mit den Fähigkeiten

erfolgreicher Investmentbanker Millionen verdienen kann. Wie die

Geschäftsführung mitteilte, wird sich der Kurs auf das Thema

Unternehmensbeteiligungen und Geldbeschaffung fokussieren.



Gerald Hörhan: "Ich selbst bin seit Jahren erfolgreich als Investmentbanker und

Dealmaker tätig - und habe es damit in kurzer Zeit zum Multimillionär geschafft.

Zu meinem Geburtstag möchte ich nun etwas zurückgeben, indem ich mein Wissen

über Unternehmensbeteiligungen und Geldbeschaffung teile. Die Teilnehmer können

sich auf spannende Lektionen freuen - darunter das System, mit dem sich die

Hochfinanz aktuell günstig an hochprofitablen Unternehmen beteiligt, die nicht

öffentlich gehandelt werden. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Unternehmen bis

ins letzte Detail prüfen, um potenzielle Verluste zu vermeiden. Darüber hinaus

erläutere ich, warum die besten Investoren beim Kauf von Beteiligungen kaum

eigenes Geld einsetzen - und wie Interessierte auch ganz ohne Eigenkapital in

diese Welt einsteigen können."





Mittlerweile kann Gerald Hörhan, auch bekannt als der "Investment Punk", aufeine beeindruckende Karriere in der Finanzwelt zurückblicken. Mit seinembeeindruckenden Werdegang als Investmentbanker und Immobilieninvestor hat erüber 55 Millionen Euro in Immobilien-Assets investiert und insgesamt mehr als300 erfolgreiche Investmentbanking-Transaktionen abgeschlossen. Als CEO dergrößten Business Education Plattform im deutschsprachigen Raum bringt er seinWissen aus seiner Zeit als Harvard-Absolvent, in der er mit Magna Cum Laude inangewandter Mathematik und Wirtschaft abschloss, in jede seiner Unternehmungenein. Neben seiner beeindruckenden Karriere ist Gerald Hörhan auch imAufsichtsrat mehrerer mittelständischer Unternehmen in Österreich undDeutschland aktiv. Zusätzlich macht er seine Expertise als mehrfacherBestsellerautor regelmäßig einem breiten Publikum zugänglich.Der offizielle Launch des Kurses ist für den 28. Oktober 2024 geplant. Zudemfindet am 24. Oktober 2024 um 19.00 Uhr das kostenlose Geburtstags-Webinarstatt, in dessen Rahmen Gerald Hörhan unter dem Titel "Wie du dir durchstrategische Beteiligungen auch ohne Eigenkapital ein Vermögen in Rekordzeitaufbaust" wertvolle Einblicke und effektive Strategien vermittelt. Es handeltsich um eine einmalige Gelegenheit, von einem Finanzexperten persönlich zulernen - ganz gleich, ob man Angestellter, Selbstständiger oder Unternehmer ist."Nach 20 Jahren als erfolgreicher Investmentbanker spreche ich zum ersten undeinzigen Mal an meinem Geburtstag über die Systeme, mit denen jeden TagMillionen verdient werden. Interessierte, die lernen möchten, wie sie sich durchstrategische Beteiligungen auch ohne Eigenkapital in Rekordzeit ein Vermögenaufbauen können, haben jetzt die Möglichkeit, von meinen Erfahrungen undStrategien zu profitieren. In meinem kostenlosen Geburtstags-Webinar werde ichaufzeigen, welche Ansätze wirklich funktionieren. Anschließend können dieTeilnehmer auf Wunsch mehr über meinen neuen Onlinekurs erfahren, in dem sie dierichtigen Strukturen für den finanziellen Erfolg vermittelt bekommen", so GeraldHörhan.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dealmakingtraining.com undhttps://www.punk-live.com/geburtstag2024Pressekontakt:Investmentpunk Academy GmbHGerald B. HörhanE-Mail: mailto:support@investmentpunk.academyWebseite: https://www.investmentpunk.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172208/5888271OTS: Investmentpunk Academy GmbH