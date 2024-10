RLDatix ernennt Dan Michelson zum Chief Executive Officer

Michelson tritt die Nachfolge von Jeff Surges an, der in die Rolle des Vorstandsberaters wechselt

Michelson verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung leistungsstarker, branchenführender Unternehmen im Gesundheitswesen. In seinen 10 Jahren als CEO von Strata Decision Technology wurde das Unternehmen zu einem Industriestandard, der von mehr als der Hälfte der Krankenhäuser und Gesundheitsversorgungssysteme in den USA genutzt wird. Er leitete den Verkauf des Unternehmens an Roper Technologies (NASDAQ: ROP) im Jahr 2015 und war sieben Jahre lang CEO. Während seiner Amtszeit stieg der Unternehmenswert um das 30-fache, während er 10 Jahre in Folge mit dem „Best in KLAS"-Preis für Kundenzufriedenheit ausgezeichnet wurde und das Unternehmen durchweg als Top-Arbeitsplatz anerkannt wurde. Vor Strata war er über ein Jahrzehnt lang Chief Strategy Officer und Chief Marketing Officer bei Allscripts, einem der grundlegenden Unternehmen im EHR-Markt, und vor kurzem war Michelson Mitbegründer von InCommon Innovations, einem Inkubator für Workforce-Lösungen.

„Das erste Versprechen des Gesundheitswesens ist der Hippokratische Eid, der besagt, dass man zuerst keinen Schaden anrichtet. RLDatix ist eines der weltweit führenden Unternehmen, das Gesundheitsdienstleistern und ihren Organisationen hilft, dieses Versprechen einzulösen", so Dan Michelson, neuer CEO von RLDatix. „Letztlich sind die beiden wichtigsten Assets für Gesundheitssysteme ihr Ruf und ihre Mitarbeitenden. RLDatix verfügt über eine einzigartige Plattform von Software und Dienstleistungen, die die Sicherheit für Patienten und Anbieter verbessern und gleichzeitig die Risiken für Gesundheitsorganisationen verringern. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, diesem außergewöhnlichen Team beizutreten und an der Umsetzung einer so bedeutsamen Mission mitzuwirken."