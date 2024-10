sirmike [Blogger] schrieb 19.09.24, 18:10

Ne, da kann ich dir nicht Recht geben, weil deine Aussage einfach nicht stimmt.



Kann man ganz leicht nachprüfen; meine Frage an Bing/CoPilot: "vergleiche die kursentwicklung von S&P 500 und Berkshire Hathaway in den letzten 10 Jahren auf Dollarbasis"



Ergebnis: "In den letzten 10 Jahren haben sowohl der S&P 500 als auch Berkshire Hathaway beeindruckende Renditen erzielt, aber es gibt einige Unterschiede in ihrer Performance.



Der S&P 500 hat in den letzten 10 Jahren eine Gesamtrendite von etwa 181.9% erzielt. Die durchschnittliche jährliche Rendite des S&P 500 liegt bei etwa 12.58%.



Berkshire Hathaway (BRK.B) hat in den letzten 10 Jahren eine Gesamtrendite von etwa 246.92% erzielt. Die durchschnittliche jährliche Rendite von Berkshire Hathaway liegt bei etwa 13.23%3.

Vergleich



Performance: Berkshire Hathaway hat den S&P 500 in den letzten 10 Jahren übertroffen, sowohl in Bezug auf die Gesamtrendite als auch auf die durchschnittliche jährliche Rendite.





Ich bin seit mehr als 35 Jahren an der Börse aktiv und habe dabei viele Strategien ausprobiert und viele Fehler gemacht. Das gehört dazu. Sich mit Buffett und Munger zu beschäftigen, möglichst viel von dem zu lesen, was die so von sich gegeben haben, war wohl das beste, was ich in Sachen Investieren jemals getan habe. Und das Buch "Der Börse einen Schritt voraus" zu lesen von Peter Lynch. Meine Erkenntnis ist, dass es weniger um die richtigen Unternehmen und das Stock-Picking geht, als vielmehr um das richtige Mindset, die richtige Einstellung, das richtige Verhalten. Das hat man nicht, das muss man erlernen. Das dauert und am besten lernt man durch Fehler, leider. Also weniger in den Zahlen rumpopeln und sich lieber um Börsenpsychologie kümmern, also die viele Fallstricke, die einem die eigentlich guten Investments verhageln.



Das Tolle ist, dass man sämtliche Aktionärsbriefe von Buffett auf der Berkshire-Seite runterladen kann. Die sind (beinahe) zeitlos, man kann aus allen was lernen. Besser als jedes Wirtschaftsstudium (im Hinblick auf Aktienanalyse und -anlage).