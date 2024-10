Devisen Euro gibt erneut nach - Britisches Pfund unter Druck Der Euro hat am Mittwoch nach den jüngsten Verlusten erneut etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0880 US-Dollar. Am Morgen war der Euro mit 1,0875 Dollar auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten …