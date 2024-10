Zeitreise-Minidrama zeigt den Charme der ostchinesischen Stadt Ningbo in der neuen Ära der Offenheit

In enger Anlehnung an aktuelle Trends wie China Travel und die Regelung zum visafreien Transitaufenthalt von bis zu 144 Stunden zeigt das Minidrama die unverwechselbare Stadtkultur von Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang und enthüllt die glanzvolle Entwicklung und den einzigartigen Charme von Ningbo von der Antike bis zur Gegenwart durch die faszinierende 144-stündige Zeitreise eines französischen Kaufmanns aus vergangenen Zeiten.

BEIJING, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ein zweisprachiges Minidrama in Chinesisch und Englisch mit dem Titel „144 Hours in Ningbo" ist in letzter Zeit auf mehreren Plattformen sehr beliebt und zieht mit seiner einzigartigen Kreativität, seinen zahlreichen kulturellen Konnotationen und seiner fesselnden Handlung die Aufmerksamkeit von Zuschauerinnen und Zuschauern aus dem In- und Ausland auf sich.

Im Mittelpunkt stehen die reiche Seefahrerkultur und das solide Geschäftsumfeld von Ningbo und wählt fast zehn repräsentative Schauplätze wie den Hafen von Ningbo Zhoushan, den „Old Bund" und das Ningbobang-Museum aus, um mit Hilfe einer Erzähltechnik, die alte und moderne Zeiten miteinander verbindet, die großen Veränderungen in Ningbo anschaulich darzustellen.

In Episode 1, „Flying boxes" (Fliegende Kisten), gelangt der französische Kaufmann Lucas nach einem Sturm auf See zufällig aus dem Mittelalter ins moderne Ningbo und lernt zusammen mit einem Mitarbeiter der Hafenverwaltung den modernen Stil der Hafenstadt und das digitale und effiziente Arbeitsszenario des Ningbo Zhoushan Port kennen.

In Episode 2, „Gold rush" (Goldrausch), erlebt Lucas zusammen mit einem anderen Ausländer das reichhaltige und abwechslungsreiche Stadtleben, einschließlich Essenskultur, Einkaufen, Museumsbesuch, Autorennen, Camping am See usw. Lucas benutzt die Metapher vom „Pferd, das kein Gras frisst", um auf die boomende Entwicklung der auf alternative Antriebstechnik ausgerichteten Fahrzeugindustrie in Ningbo hinzuweisen.

In Episode 3, „The horse not eating grass" (Das Pferd, das kein Gras frisst), betritt Lucas ein 4S-Autohaus, um eine Probefahrt zu machen. Durch die Einführung des Verkäufers werden der Stellenwert der Automobilindustrie als einer der wichtigsten Industriezweige in Ningbo und die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Chinas Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik verdeutlicht. Die Verbesserung der Effizienz der Zollabfertigung in Ningbo wird ebenfalls deutlich, als Lucas versucht, ein Auto mit zurück nach Frankreich zu nehmen.

Das Minidrama wurde auf Facebook, X und LinkedIn über die Konten des China Economic Information Service der Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht.

Die Produktion findet im Internet ein breites Publikum und eine rege Resonanz, wobei die Zahl der Reposts jeder Folge 100.000 übersteigt. Bisher wurden die drei Episoden insgesamt mehr als 100 Millionen Mal online angesehen, und die Zahl der Interaktionen auf Social-Media-Plattformen hat eine Million überschritten.

