Erneute Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,33 Prozent auf 134,21 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,18 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Die Anleihekurse hatten bereits am Dienstag von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise profitiert. Inflationserwartungen wurden so gedämpft. Der starke Rückgang der Ölpreise am Dienstag hatte die Renditen bereits am Vortag deutlich gedrückt. Diese Entwicklung setzte sich am Mittwoch fort.