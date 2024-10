Dax lässt erneut leicht nach - Rekordniveau bleibt in Reichweite

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax erneut leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.433 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss MTU, die Deutsche Bank und Siemens Energy, am Ende Adidas, Sartorius und Qiagen.



"In den vergangenen 24 Stunden gab es für die erfolgsverwöhnten Anleger rund um den Globus die berühmte kalte Dusche", sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Wenn es an der Börse langsam, aber stetig aufwärts geht, kommt einem die Kursreaktion auf die Nachrichten über eine mögliche Konjunkturschwäche im Chipsektor, wenn man ASML als Maßstab nimmt, schon wie ein kleiner Crash vor."





