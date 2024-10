JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Bremsenhersteller mit den aktualisierten Markterwartungen abgeglichen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei nun mit Blick auf den Umsatz noch etwas skeptischer als der Konsens. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) liege er jetzt nur noch knapp davor./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 15:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 15:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 80,95EUR auf Tradegate (16. Oktober 2024, 17:21 Uhr) gehandelt.



