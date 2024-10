Sirius XM: Warren Buffett erhöht Beteiligung!

Warren Buffett hat zuletzt seine Beteiligung an der Aktie von Sirius XM aufgestockt. Diese Nachricht hat den Abwärtstrend der letzten Monate zunächst gestoppt und natürlich ist die Aktie dann einen Blick wert. Auch die Analysten sehen im Durchschnitt Potenzial in der Aktie und auch die verschiedenen Saisonalitäten sehen positiv aus. Zudem hat die Aktie zuletzt einen wichtigen Widerstand nach oben durchbrochen, der jetzt als Unterstützung fungiert. Mit einem Discount Call Optionsschein von Morgan Stanley (WKN: MJ35U6) lässt sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +27,02% (oder 39,93% p.a.) erzielen, sofern die Aktie am Ende der Laufzeit oberhalb von 24,50 USD notiert. Mehr dazu in diesem Video von Ingmar Königshofen.