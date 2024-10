UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'

Sindimindi schrieb 30.08.24, 09:12

Alles richtig. Nur: Wer hatte 1962 die Summe von 10‘000 USD? - Das waren in Deutschland damals 40‘000 DM!! Das war der Gegenwert eines bescheidenen Häuschens in dieser Zeit.

Buffett war schon in jungen Jahren relativ wohlhabend, besser reich. Die Möglichkeiten in den 50er und 60er Jahren in den USA waren deutlich besser als im Nachkriegs- Deutschland , wo fast keiner mehr Geld hatte.