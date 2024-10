Hithium plant neue BESS-Produktionsanlage in Saudi-Arabien mit lokalem Partner

RIYADH, Saudi-Arabien, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Solar & Storage Live KSA wird Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. (Hithium), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, und Ingenieurin Nabilah AlTunisi, Gründerin und Inhaberin von Eng. Nabilah AlTunisi, die Inhaberin des Unternehmens MANAT, gaben stolz die Gründung ihres Joint Ventures Hithium MANAT bekannt. Diese spannende Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Expertise von Hithium im Bereich der Energiespeicherung und die lokalen Kenntnisse von Hithium MANAT zu nutzen, um den saudi-arabischen Markt besser bedienen zu können. Das Joint Venture plant außerdem die Errichtung von BESS-Produktionsanlagen (Battery Energy Storage System) in Saudi-Arabien, die eine jährliche Produktionskapazität von 5 GWh anstreben.

Eng. Nabilah AlTunisi, Sprecherin der Konferenz, kommentierte: "Der heutige Tag ist ein entscheidender Moment auf dem Weg Saudi-Arabiens in Sachen Energie. Die Entwicklung einer der ersten fortschrittlichen BESS-Fertigungsanlagen in Saudi-Arabien und der gesamten MENA-Region unterstreicht dieses Engagement. Diese strategische Allianz wird nicht nur Zugang zu Energiespeichertechnologien von Weltklasse bieten, sondern auch lokale Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, technologische Innovationen fördern und aktiv zur Verwirklichung der Ziele der Vision 2030 des Königreichs beitragen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Saudi-Arabien seine Führungsposition bei der globalen Energiewende behält."

"Unsere Partnerschaft mit MANAT unterstreicht das Engagement von Hithium, starke lokale Beziehungen zu pflegen und die langfristigen Entwicklungsziele der Region voranzutreiben", sagte Sean Sun, GM der Region MEA von Hithium. "Durch die Gründung dieser Tochtergesellschaft und die Investition in eine lokale BESS-Fabrik erweitern wir nicht nur unsere globale Präsenz, sondern leisten auch einen direkten Beitrag zur saudi-arabischen Vision 2030. 'Local for Local' ist unser Versprechen, das Wachstum der lokalen Energiespeicherung zu fördern".

Über Hithium

Hithium ist ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen stationären Energiespeichern für den Einsatz in Energieversorgungsunternehmen sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Bislang wurden mehr als 40 GWh BESS-Projekte ausgeliefert. Hithium belegte die ersten 5 Plätze auf dem Weltmarkt und wurde als Tier 1 BESS-Anbieter eingestuft. Mit vier verschiedenen F&E-Zentren und mehreren "intelligenten" Produktionsanlagen umfassen die Innovationen von Hithium bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen seiner Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Verlängerung der Lebensdauer. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und Führungskräfte in diesem Bereich kann Hithium seine Spezialisierung auf BESS nutzen, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Xiamen, China, mit Niederlassungen in Shenzhen, Chongqing, München, Dubai, New York und Kalifornien.

