Globus Baumarkt setzt auf E-Mobilität - bereits an 50 Standorten E-Ladestationen (FOTO)

Völklingen (ots) - Im September 2024 wurde am Globus Baumarkt Wetzlar der 50.

Standort mit E-Fahrzeug-Ladestationen ausgestattet. Damit ist das Unternehmen

seinem Ziel, eine flächendeckende E-Ladeinfrastruktur für seine Kunden zu

schaffen, einen großen Schritt nähergekommen.



Heute bieten mehr als die Hälfte aller Globus Baumärkte ihren Kunden moderne

Schnell-Ladestationen, die mit allen gängigen Ladekarten und Lade-Apps

kompatibel sind. Das mit 100 Prozent Ökostrom betriebene Ladenetzwerk wird in

Kooperation mit der Pfalzwerke Aktiengesellschaft sukzessive ausgebaut.





"Mit dem Ausbau der Ladestationen für Elektrofahrzeuge freuen wir uns, unserenKunden einen weiteren nachhaltigen Service anzubieten. Mit der Inbetriebnahme am50. Globus Baumarkt verfügen wir inzwischen überregional insgesamt über 266E-Ladepunkte. An Spitzentagen laden bei Globus Baumarkt bereits 660 E-Autos",sagt Tobias Walter, Leiter Bauwesen/Immobilien bei Globus Fachmärkte GmbH & Co.KG.Globus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischenVölklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte.Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und derhöchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten undführenden Baumärkten Deutschlands.Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage vonKonzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit demdiy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten BaumarktunternehmenDeutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete GlobusBaumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz fürUmweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und"Weiterempfehlung".Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands bestenArbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen2022, 2023 und 2024 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärktemit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter http://www.globus-baumarkt.de