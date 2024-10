Wissing will Anstieg der Flugsicherungsgebühren begrenzen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Weil Eurowings und Ryanair zahlreiche Verbindungen wegen zu hoher Gebühren in Deutschland gestrichen haben, lässt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Abgaben und Kosten für Airlines überprüfen.



"Wir müssen jetzt ein deutliches Signal an die Branche senden, den Luftverkehr in Deutschland zu stärken", sagte er der "Bild" (Donnerstagausgabe). "Dazu arbeitet mein Haus an einer Lösung, um den Anstieg der Flugsicherungsgebühren in den kommenden Jahren zu begrenzen. Und wir werden uns auch in anderen Bereichen die Standortkosten genau anschauen."





