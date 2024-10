Techem erreicht erneut Top-Platzierung

Eschborn, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Morningstar Sustainalytics, ein globaler Anbieter für ESG-Daten, Studien und

Ratings, stuft Techems ESG-Risiko mit 9,6 und damit als "vernachlässigbar" ein

- International ist Techem damit unter den TOP 3 Prozent von über 16.000

Unternehmen

- Innerhalb der Sub-Industrie "Business Support Services" erzielt Techem Platz 6

von 186 Unternehmen weltweit



Techem, einer der führenden Energiedienstleister der Immobilienwirtschaft, wurde

von Morningstar Sustainalytics, einem globalen Anbieter für ESG-Daten, Studien

und Ratings, mit einem ESG-Risiko von 9,6 und damit zum zweiten Mal in Folge mit

einem vernachlässigbaren Risiko ("Negligible Risk") ausgezeichnet. Damit

rangiert der Eschborner Energiedienstleister erneut in der bestmöglichen von

fünf Kategorien und bleibt international unter den TOP 3 Prozent von über 16.000

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Innerhalb der Sub-Industrie

"Business Support Services" erzielte Techem Platz 6 von 186 und innerhalb der

"Commercial Services"-Industrie Platz 50 von 475 Unternehmen weltweit.





ESG-Risk-Rating als zuverlässiger Indikator für die Wirtschaft DasESG-Risk-Rating setzt sich aus der Bewertung des ESG-Risk-Exposures sowie desentsprechenden Managements zusammen. Mit einer Punktzahl von 27,5 im BereichESG-Risk-Exposure ("Low") sowie von 68,2 im Bereich ESG-Risk-Management("Strong") liegt Techem jeweils ganz vorne. Das ESG-Risk-Management wurde anhandvon acht verschiedenen Kriterien bewertet, wobei Techem in den Bereichen"Emissionen, Abwässer und Abfall", "Datenschutz" und "Cybersicherheit" diebesten Ergebnisse erzielte."Als Partner auf Augenhöhe begleiten wir unsere Kunden bei den Herausforderungender Energiewende und zahlen sowohl entlang unserer Wertschöpfungskette als auchhinsichtlich unserer nachhaltigkeitsbezogenen Aktivitäten auf dieDekarbonisierung des Gebäudebestands ein. Unser Nachhaltigkeitsprogramm habenwir entlang klarer Ziele und Kennzahlen ausgerichtet und sichern auf diese Weisedie wirksame Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie", erklärt Dr.-Ing.Carsten Sürig, Techem CFO.Mit TPG und GIC starke Partner zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele ErstAnfang Oktober hat TPG Rise Climate, ein Fonds, der als Teil der globalen ImpactInvesting Platform von TPG auf Klimainvestitionen spezialisiert ist, und GIC,ein führender globaler Investor in Infrastruktur, eine Vereinbarung zum Erwerbder Techem Gruppe unterzeichnet. TPG Rise Climate, einer der weltweit größtenPrivate-Equity-Fonds für globale Klimalösungen, investiert in Unternehmen wie