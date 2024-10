Chinas Baijiu-Marke Fenjiu integriert sich aktiv in internationale Märkte

Beijing (ots/PRNewswire) - Chinas renommierte Baijiu-Marke Fenjiu hat sich als

eine der ersten Baijiu-Marken, die global agieren, aktiv in die internationalen

Märkte integriert und wertvolle Erkundungen und Versuche unternommen, um

Marketing-Innovationen und das Wachstum des chinesischen Baijiu-Absatzes in

Übersee zu fördern.



Die führende Baijiu-Marke mit leichtem Aroma berichtete auf dem "Forum der

chinesischen Trinkkultur" und dem "Forum über den globalen Innovationskurs von

Spirituosenunternehmen", die am 14. September 2024 in Peking stattfand, über

ihre "Going Global"-Geschichte. Als spezielles Forum der "2024 China

International Fair for Trade in Services" versammelte die Veranstaltung Talente,

um neue Möglichkeiten für chinesische Spirituosenunternehmen im Zuge der

Globalisierung zu diskutieren.







ausländische Verbraucherinnen und Verbraucher einzuladen, chinesischen Baijiu zu

probieren - was weltweit auf positive Resonanz stieß und von den ausländischen

Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr gelobt wurde, sagte Chang Xiao, Deputy

General Manager der Fenjiu International Trading Company, auf dem Forum.



Was das Marketing betrifft, so setzt Fenjiu weiterhin auf eine differenzierte,

pilot- und szenariobasierte Marketingstrategie. Sie hat die globalen Märkte in

Schlüsselmärkte, Entwicklungsmärkte und potenzielle Märkte für den Aufbau von

Vertriebskanälen unterteilt und bietet Marketingunterstützung für ihre in

mehreren Ländern ausgewählten Pilotstädte. Fenjiu hat auch Tausende von

Verkostungen und Event-Marketing-Kampagnen auf der ganzen Welt durchgeführt und

mehrere Baijiu-Erlebniszentren eingerichtet, um Verbraucherinnen und

Verbrauchern im Ausland ein tieferes Verständnis für die umfangreiche und

tiefgründige chinesische Baijiu-Kultur zu vermitteln, so Chang.



Derzeit arbeitet Fenjiu mit mehr als 100 ausländischen Händlern aus über 70

Ländern und Regionen zusammen. Darüber hinaus hat das Unternehmen über 9.000

Terminal-Geschäfte, mehr als 180 Duty-Free-Shops im Ausland und Duty-Free-Shops

in internationalen Abreisebereichen in China eingerichtet.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342578.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530814/pic.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-s

ilk-road-chinas-baijiu-marke-fenjiu-integriert-sich-aktiv-in-internationale-mark

te-302278105.html



