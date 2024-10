Wirtschaftswissenschaftler Mazzucato warnt auf der TCI Network Conference vor den Risiken unkontrollierter Innovation

Chihuahua, Mexiko (ots/PRNewswire) - Die italienisch-amerikanische

Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato hat in Mexiko vor den Risiken von

Innovationen gewarnt, die durch eine Politik angetrieben werden, die die

Ungleichheit verschärft, und darauf hingewiesen, dass einige der "dümmsten

Steuerpolitiken im Namen des Unternehmertums umgesetzt wurden".



In ihrer Rede auf der 27. TCI Network Conference in Chihuahua, Nordmexiko, wies

Mazzucato darauf hin, dass die derzeitige globale Finanzstruktur nicht zu einem

integrativen Wachstum beiträgt, sondern zu einer Konzentration des Reichtums und

einer wirtschaftlichen Stagnation für große Teile der Bevölkerung.







Innovation und Unternehmertum zur Rechtfertigung von steuer- und

finanzpolitischen Maßnahmen verwendet wurde, die in Wirklichkeit die

Ungleichheit vergrößert haben, wie z. B. die Senkung der Kapitalertragssteuer in

den Vereinigten Staaten.



"Einige der dümmsten Steuerpolitiken wurden im Namen von Innovation und

Unternehmertum gemacht", betonte sie.



Mazzucato traf sich mit der neuen mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum,

um Projekte in den Bereichen Innovation, regionale Entwicklung und

Industrialisierung zu besprechen. Sie traf auch mit anderen Kabinettsmitgliedern

zusammen, darunter Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard und Umweltministerin

Alicia Bárcena.



Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler verteidigte die Notwendigkeit, für

eine gerechte Verteilung der Innovationsgewinne zu sorgen. Das derzeitige Modell

habe sich als unwirksam erwiesen, da es die Notwendigkeit ignoriere, die Märkte

in Richtung eines integrativen und nachhaltigen Wachstums zu gestalten.



"Das Wachstum, das so viele Länder brauchen, ist nicht die Aufgabe, sondern das

Ergebnis der Art und Weise, wie wir unsere öffentliche Politik gestalten", sagte

sie.



In diesem Zusammenhang sprach sich der preisgekrönte Wirtschaftswissenschaftler,

der von Papst Franziskus in die Päpstliche Akademie berufen wurde, für eine

"bessere Gestaltung der Industriepolitik" aus.



Sie betonte die Notwendigkeit, dass der öffentliche Sektor eine aktive Rolle bei

der Finanzierung von Innovationen übernimmt und politische Maßnahmen fördert,

die auf die Lösung spezifischer sozialer Probleme und die Beseitigung von

Ungleichheiten abzielen, anstatt diese zu verfestigen.



Mazzucato wies auch darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Regierungen

Rahmenbedingungen schaffen, die nachhaltige Investitionen in Forschung und

Entwicklung fördern, wozu nicht nur die Erhöhung der öffentlichen Ausgaben in

Schlüsselbereichen gehört, sondern auch die Förderung eines Ökosystems, das die

Zusammenarbeit fördert.



Schließlich äußerte sich Mazzucato besorgt über die wachsende Ungleichheit und

deren Zusammenhang mit dem Populismus: "Ich interessiere mich sehr für die

Ungleichheit, weil ich glaube, dass sie einen Punkt erreicht hat, der eng mit

einem Großteil des Populismus verbunden ist, den wir weltweit beobachten."



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wirtscha

ftswissenschaftler-mazzucato-warnt-auf-der-tci-network-conference-vor-den-risike

n-unkontrollierter-innovation-302278173.html



Pressekontakt:



Luis Oliver Torres Garcia,

oliver.torres@desec.org.mx,

+52 614 442 8450



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174882/5888504

OTS: TCI Network





Der Professor des University College London argumentierte, dass das Narrativ vonInnovation und Unternehmertum zur Rechtfertigung von steuer- undfinanzpolitischen Maßnahmen verwendet wurde, die in Wirklichkeit dieUngleichheit vergrößert haben, wie z. B. die Senkung der Kapitalertragssteuer inden Vereinigten Staaten."Einige der dümmsten Steuerpolitiken wurden im Namen von Innovation undUnternehmertum gemacht", betonte sie.Mazzucato traf sich mit der neuen mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum,um Projekte in den Bereichen Innovation, regionale Entwicklung undIndustrialisierung zu besprechen. Sie traf auch mit anderen Kabinettsmitgliedernzusammen, darunter Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard und UmweltministerinAlicia Bárcena.Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler verteidigte die Notwendigkeit, füreine gerechte Verteilung der Innovationsgewinne zu sorgen. Das derzeitige Modellhabe sich als unwirksam erwiesen, da es die Notwendigkeit ignoriere, die Märktein Richtung eines integrativen und nachhaltigen Wachstums zu gestalten."Das Wachstum, das so viele Länder brauchen, ist nicht die Aufgabe, sondern dasErgebnis der Art und Weise, wie wir unsere öffentliche Politik gestalten", sagtesie.In diesem Zusammenhang sprach sich der preisgekrönte Wirtschaftswissenschaftler,der von Papst Franziskus in die Päpstliche Akademie berufen wurde, für eine"bessere Gestaltung der Industriepolitik" aus.Sie betonte die Notwendigkeit, dass der öffentliche Sektor eine aktive Rolle beider Finanzierung von Innovationen übernimmt und politische Maßnahmen fördert,die auf die Lösung spezifischer sozialer Probleme und die Beseitigung vonUngleichheiten abzielen, anstatt diese zu verfestigen.Mazzucato wies auch darauf hin, wie wichtig es ist, dass die RegierungenRahmenbedingungen schaffen, die nachhaltige Investitionen in Forschung undEntwicklung fördern, wozu nicht nur die Erhöhung der öffentlichen Ausgaben inSchlüsselbereichen gehört, sondern auch die Förderung eines Ökosystems, das dieZusammenarbeit fördert.Schließlich äußerte sich Mazzucato besorgt über die wachsende Ungleichheit undderen Zusammenhang mit dem Populismus: "Ich interessiere mich sehr für dieUngleichheit, weil ich glaube, dass sie einen Punkt erreicht hat, der eng miteinem Großteil des Populismus verbunden ist, den wir weltweit beobachten."View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wirtschaftswissenschaftler-mazzucato-warnt-auf-der-tci-network-conference-vor-den-risiken-unkontrollierter-innovation-302278173.htmlPressekontakt:Luis Oliver Torres Garcia,oliver.torres@desec.org.mx,+52 614 442 8450Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174882/5888504OTS: TCI Network