ISM Startup Competition / Entrepreneurship Institute@ISM prämiert Gründer, die Arbeitsprozesse durch Automatisierung verbessern wollen

Dortmund, Köln, Frankfurt/Main, Hamburg (ots) - Bei der Preisverleihung am

heutigen Abend ab 18 Uhr verleiht das in Köln ansässige Entrepreneurship

Institut @ISM drei Preise für die besten Innovationen. Mit der Startup

Competition möchte die Wirtschaftshochschule den Gründergeist ihrer Studierenden

und Absolventen fördern. Den ersten Platz belegt das Startup "FalconFinds" aus

Hamburg. Er ist mit 1.500 Euro sowie einem 1.000 Euro Gutschein für die ISM

Academy dotiert. Der zweite Platz, 1.000 Euro und 600 Euro Gutschein für die ISM

Academy, geht an Clinitech mit ihrer App NiXi aus Wiesbaden. Den dritten Platz,

500 Euro und 300 Euro Gutschein für die ISM Academy, erreicht Vesting Circle,

aus Frankfurt. Den Sonderpreis Gutman GAP, Beratungsleistungen im Wert von

10.000EUR erhält das Team "Unite" aus Hamburg.



Wie kann der Arbeitsalltag von Arbeitnehmern verbessert werden? Dieser

grundlegenden Frage begegnen die diesjährigen Preisträger mit ihren

Innovationen. Die Antwort lautet bei allen drei Startups: mit innovativen

Digitalanwendungen und KI.





"FalconFinds": Personalsuche leichtgemacht15 bis 20 Stunden vergehen in der Healthcare Branche bis eine Kandidatenlisteerstellt ist, die Personalvermittlern als Grundlage für die Kontaktaufnahmedient. Das geht effizienter - findet das Gründerteam Tim Oberhaus und JeremiasSchwarz, und zwar mit der von ihnen entwickelten Webanwendung "FalconFinds". Sieautomatisiert und optimiert den gesamten Such- und Datenerfassungsprozess inEchtzeit. Das Besondere: Der Suchvorgang imitiert den eines echten Menschen undreduziert dabei aber menschliche Fehler auf ein Minimum. Die App lässt sich auchauf andere Branchen ausweiten.Oberhaus hat 2023 seinen Bachelor im Studiengang "International Management" ander International School of Management (ISM) in Hamburg abgeschlossen und hatals Consultant Healthcare gearbeitet. Jeremias Schwarz ist ein ausgebildeterMediengestalter und seit Jahren als selbstständiger Programmierer tätig.CliniTech: Effizient DokumentierenGesundheitsdienstleister verbringen bis zu 33 Prozent ihrer Arbeitszeit mit derDokumentation. Diese Verwaltungsarbeit lenkt von der Patientenversorgung ab undführt zu einer höheren Burnout-Rate bei den Mitarbeitenden. Mit ihrem Tool NiXiwill das CliniTech Team die Last der vorgeschriebenen Dokumentation in derBranche verkleinern. Das KI-gestützte medizinische Dokumentationstool hilft,Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen durch die Automatisierung vonDokumentationsprozessen zu optimieren.Das Gründer-Team besteht aus Mahsa Yarahmadi, die ihren Master in International