Erstes saudisches Schutzgebiet auf der Grünen Liste der IUCN

Das südlich von Riad gelegene Steinbock-Reservat gehört zum weltweiten Standard für Schutz- und Erhaltungsgebiete.

RIYADH, Saudi-Arabien, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das Saudi National Center for Wildlife (NCW) gibt bekannt, dass die International Union for Conservation of Nature (IUCN) das Steinbock-Reservat in ihre exklusive Green List of Protected and Conserved Areas aufgenommen hat. Das vom NCW verwaltete Steinbock-Reservat ist das erste Reservat im Königreich Saudi-Arabien, das alle erforderlichen Kriterien und Indikatoren erfüllt, um in die Liste aufgenommen zu werden, die weniger als 80 Reservate von weltweit über 300.000 Schutzgebieten umfasst.