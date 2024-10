Devisen Euro sinkt weiter am Tag vor EZB-Zinsentscheid Der Euro hat am Mittwoch weiter nachgegeben. Mit 1,0855 US-Dollar erreichte die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel den tiefsten Stand seit Anfang August. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,0897 (Dienstag: …