Huawei führt eine Reihe von Lösungen für die digitale und intelligente Transformation der Industrie sowie Vorzeigeprodukte ein

DUBAI, VAE, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto Accelerate Industrial Digitalization and Intelligence („Beschleunigung der industriellen Digitalisierung und Intelligenz") nimmt Huawei als Diamond Sponsor an der GITEX GLOBAL 2024 teil. Huawei veranstaltete den Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit und stellte gemeinsame Lösungen mit Partnern für zehn Branchen sowie eine Reihe neuer Vorzeigeprodukte vor, die Kunden bei der Verbesserung der digitalen und intelligenten Transformation unterstützen sollen.

Innovationen am laufenden Band, um Kunden zum Erfolg zu verhelfen, lokale Partner zu fördern und lokale Talente zu entwickeln