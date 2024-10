Mietpreisbremse soll bis Ende 2028 verlängert werden

GAP-Minder schrieb gestern 09:39

Wirklich lustiges Filmchen, auch wenn es wohl gut 5 Jahre alt ist und die Quelle nicht wirklich objektiv zu sein scheint. Aber natürlich: ideologische Überzeugung sollte immer beim eigenen Verhalten anfangen. Auch wenn ich selber, trotz oder wegen einer akademischen Ausbildung (Wirtschaftswissenschaften) zum „links-grün-versifften“ Spektrum gehöre und das auch lebe (seit mehr als 20 Jahren in Erneuerbaren Energien engagiert, Vegetarier, E-Autofahrer, Nie-Flieger usw.), muss ich mir hin und wieder auch die Frage nach meinem Aktiendepot und der sehr großen Vonovia-Position stellen lassen. Aber Vonovia, so schlecht der Ruf in manchen Kreisen sein mag, bietet aus meiner Sicht ein notwendiges Produkt an, das den Menschen eher zugute kommt als ihnen schadet. In diesem Sinne vertraue ich auch den Qualitäten des Vorstands im Sinne der Mieter von Vonovia-Wohnungen. Und gönne dem Vorstand seine Vergütung, auch wenn man die Höhe kritisch betrachten kann. Vor allem in den Zeiten, als es für die Aktionäre nicht so lustig war…