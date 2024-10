Birla Carbon kündigt die Inbetriebnahme seiner ersten asiatischen Nachbehandlungsanlage in Indien an

Die hochmoderne Anlage wird Spezialprodukte für den Lack- und Druckfarbenmarkt aus Indien liefern

MUMBAI, Indien, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Birla Carbon, einer der führenden Hersteller und Anbieter von hochwertigen Lösungen auf Kohlenstoffbasis, gab die Inbetriebnahme seiner ersten APT-Anlage (Asia Post Treatment) in Indien bekannt. Die Initiative für die Industriebrache befindet sich in der Anlage in Patalganga im indischen Bundesstaat Maharashtra. Diese hochmoderne Anlage, die mit der neuesten Behandlungstechnologie ausgestattet ist, soll die Rußindustrie revolutionieren, indem sie ein Höchstmaß an Flexibilität, Effizienz und Präzision bietet. Die Anlage wird die schnell wachsende Nachfrage nach Hochleistungsrußsorten in Schlüsselindustrien wie Beschichtungen und Druckfarben bedienen.