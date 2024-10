Erholung nach Rückschlag

Was hat sich im Depot getan...?

Wieder einmal reichte es mir nicht pünktlich zum Monatswechsel mit meinem Monatsbericht. Es war einfach zu viel los bei mir. Durch unser Probenwochenende über das verlängerte erste Oktober-Wochenende in der Landesakademie Kloster Ochsenhausen komme ich erst heute zum Depot-Update. Dafür kann ich aber ein paar Ansichten des ehemaligen Benediktinerklosters und seinem oberschwäbischen Barock zeigen:Es war ein richtig angenehmes Ambiente an diesem Ort für unser Meisterkonzert morgen am 13.10.2024 um 17 Uhr im Neckarforum in Esslingen zu proben. Wer im Großraum Stuttgart wohnt, morgen noch nichts vor hat (hier keine Werbung, da müsst ihr im Internet schon selbst suchen...) - vielleicht kann man sich auf diesem Wege mal im echten Leben sehen/treffen (per Bordmail)?Hier geht es aber jetzt ganz konkret um die Entwicklung meiner Wertpapiere im Monat September 2024. Und diese Entwicklung war gar nicht so rokokohaft verziert, sondern eher erratisch...Zum Monatsanfang rauschte mein Depot nämlich weiter nach unten. Genau so, wie das schon Anfang Juni und Anfang August in diesem Jahr geschah. Doch dann fingen sich die Kurse der Wertpapiere in meinem Depot auf dem Weg nach Süden und das Depot drehte bis zum Monatsende sogar wieder ins Plus - trotz aller Verluste bei meinen Aktien vonund anderen Werten, die ihr Minus ausbauten. Ein Minus hatte ich sogar selbst verursacht: weil ich im August nach der überraschenden Limit-Ausführung der monatelang im Markt gelegenen Kauforder für die Aktien voneinen Tag zu spät umbuchte, gab es jetzt -0,03 € Überziehungszinsen. Aber das Minus kann man im Dividenden-Diagramm weiter unten nicht einmal als roten Strich erkennen...Eine weitere Neuigkeit aus meinem Depot ist weniger erfreulich. Es gab schon wieder eine, die insgesamt sechste in meinem Depot:reduzierte seine Ausschüttung um ein Drittel (26.09.2024: 2,25 € statt 3,40 € = -33,8 %).Überraschend gab es aus dem bereits Anfang des Jahres aufgelösten Bausparvertrag vier Auszahlungen auf mein Konto. Den Kontoauszug für den aufgelösten Bausparvertrag wird es erst 2025 geben, wie mir mit der Auflösung mitgeteilt wurde. Daher weiß ich gar nicht, was ich da genau erhalten habe. Ich buchte es in der Übersicht einfach unter Zinseinnahmen. Wird schon passen...Diese Gutschriften trugen natürlich dazu bei, dass der September 2024 der viertbeste Monat wurde. Der Vergleich der aktuellen Zahlen mit dem Vorjahr ist allerdings etwas schwieriger, denn der September 2024 enthält die vier Zahlungen derund der September 2023 enthielt die realisierten Verluste aus dem Verkauf der Aktien der Muehlhan AG (heute:). Ohne diese damaligen Verluste wäre der Vorjahresbetrag nicht rot gewesen, sondern hatte 86,78 € ausgemacht. Ohne die vier BHW-Zahlungen in diesem Jahr wäre der Cash-Flow bei 271,44 € gelegen. Das ergibt aber eine erfreuliche Steigerung umoder 212,8 %. Durch die Einmaleffekte rechnet meine Excel-Tabelle jetzt eben ganz anders:Die Anzahl der Ausschüttungen zum Vorjahr hat sich weiter erhöht. Neben 23 (+12) Dividendenzahlungen und 11 (+10) ETF-Ausschüttungen gab es noch 3 (+1) Zinserträge (wenn man die positiven und negativen Zinsen der comdirect und die vier Zahlungen von BHW jeweils zu einer Zahlung zusammen fasst). Tatsächlich gab es noch eine Ausschüttung aus den Crowdinvest-Darlehen vonaus der Plattform Bergfürst AG. Es sind also doch noch nicht alle Projektgesellschaften zahlungsunfähig... Aber diesen Ausflug aus der Niedrigzinsphase muss ich - auch wenn Einiges funktionierte - unter dem Strich als Fehler verbuchen. Ich rechne nicht mehr mit vielen Ausschüttungen, auch wenn die Zinsen gerade wieder sinken. Da hätte ich besser schon früher mein Dividendendepot begonnen. Hinterher ist man...Deshalb ganz aktuell zu den Dividenden, Ausschüttungen und Zinsen des Monats September 2024 auf einen Blick. Sieht man einmal von den Einkünften aus dem aufgelösten Bausparvertrag ab, gab es zwar mehrere nennenswerte Erträge, aber keinen einzelnen dominanten Zahler im vergangenen Monat:Im September gab es keinen gesondert zu erwähnenden Sparplan, dessen Ausschüttungen diesmal einen Schwellenwert überschritten haben. Aber ich rechne im Oktober wieder mit einer Meldung zur Ausschüttungshöhe bei einem meiner Sparpläne. Lasst Euch überraschen, welches Wertpapier (wenn ich mich nicht irre) es sein wird...Nach dem erneut roten Monatsanfang gab es bis zum Ende des Monats diesmal tatsächlich eine überraschende Wende. Bei der comdirect werden nach 2,79% im Vormonat jetzt wiederzum 30.09.2024 für die Entwicklung des Depots angezeigt. Wie ihr inzwischen wisst, werden bei der comdirect keinen Kosten eingerechnet. Rechnet man die Kosten allerdings mit ein, was ich bei Divvydiary tue, denn liegt die Depotentwicklung bei. Meinem gesamten Vermögen gelang das größte Monatsplus seit Dezember 2023 mit. Beschränkt man das Monatsplus nur auf das Depot, weist Divvydiary dafür einen Wert vonaus. Also alles wieder im grünen Bereich! Danach sah es am Monatsanfang nicht aus...Der Zykliker BASF SE ist derzeit meine größte Depot-Position. Dessen Dividendenkürzung könnte zusammen mit den anderen fünf Dividendenkürzungen meiner Depotwerte Auswirkungen auf die - hoffentlich weiterhin - positive Cash-Flow-Entwicklung im kommenden Jahr haben. Das kann der laufende BASF-Sparplan bis dahin nämlich nicht mehr auffangen, zumal ich auch nicht mit einer erneuten Sonder-Dividende bei meinem zweitgrößten Depotwertrechne... Das klingt jetzt fast wie eine für 2025 zu erwartende Gewinnwarnung?Nein, so weit ist es noch nicht. Das Jahr 2024 sieht nämlich bestens aus. Der Cash-Flow - das zeichnet sich jetzt schon ab - wird so hoch werden wie noch nie und ich rechne damit, dass auch meine Depotwerte bis zum Jahresende noch in Summe steigen werden.Viel Erfolg beim Investieren wünscht EuchvonHS