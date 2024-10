Supermicros flüssigkeitsgekühlte SuperClusters für KI-Rechenzentren auf Basis von NVIDIA GB200 NVL72 und NVIDIA HGX B200 Systemen bieten ein neues Paradigma für energieeffizientes Exascale Computing

San Jose, Kalifornien. (ots/PRNewswire) - Supermicros flüssigkeitsgekühlte

End-to-End-Lösungen treiben den Übergang der Industrie zu nachhaltigen

KI-Rechenzentren mit der NVIDIA Blackwell Plattform voran



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI,

Cloud, Storage und 5G/Edge, beschleunigt den Übergang der Branche zu

flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren mit der NVIDIA Blackwell Plattform, um ein

neues Paradigma der Energieeffizienz für den schnell steigenden Energiebedarf

neuer KI-Infrastrukturen zu schaffen. Supermicros branchenführende

End-to-End-Flüssigkeitskühlungslösungen werden von der NVIDIA GB200

NVL72-Plattform für Exascale Computing in einem einzigen Rack angetrieben und

werden ab Ende des vierten Quartals an ausgewählte Kunden ausgeliefert, um in

die Serienproduktion zu gehen. Darüber hinaus sind die kürzlich angekündigten

flüssigkeitsgekühlten Systeme Supermicro X14 und H14 4U und luftgekühlten

Systeme 10U für das NVIDIA HGX B200 8-GPU System produktionsbereit.





