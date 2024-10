US-Milliardär bedauert: "Habe Nvidia zu früh verkauft!"

Diese verwaltet er inzwischen mithilfe eines sogenannten Family Office selbst. Angesichts seiner ausgewiesenen Expertise und seiner in der Vergangenheit erzielten Erfolge werden die Bewegungen in seinem Portfolio mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.

Dieser Einstiegskurs lässt Anleger vor Neid erblassen

Auch auf die Aktie von KI-Überflieger Nvidia setzte Druckenmiller früh. Eine erste Position eröffnete er bereits im zweiten Quartal 2016. Damals erwarb er 12,8 Millionen Anteile zum splitbereinigten Preis von 1,03 US-Dollar. Diese Position wäre für einen Kurs von 135 US-Dollar sagenhafte 1,7 Milliarden US-Dollar wert.

An seiner anfänglichen Position hat er allerdings nicht lange festgehalten. Von dieser trennte er sich bereits in den zwei darauffolgenden Quartalen wieder, strich aber nichtsdestotrotz einen Millionengewinn ein. Das nächste Mal handelte er die Aktie erfolgreich im dritten und vierten Quartal 2017, ehe erst Ende 2022 ein weiteres Mal zuschlug.

Druckenmiller ärgert sich: "Habe zu früh verkauft"

9,5 Millionen Anteile nannte er zum Ende des zweiten Quartals 2023 sein Eigen. Der gemittelte Einstiegskurs seiner Aktien: Heute kaum noch denkbare 19,30 US-Dollar. In den vergangenen vier Quartalen verkaufte Druckenmiller jedes Mal einen Teil seiner Position. Die größte Tranche warf er im ersten Quartal dieses Jahres auf den Markt. 4,42 Millionen Anteile verkaufte er zu seinem Mittelkurs von 72,48 US-Dollar und strich so 320 Millionen US-Dollar ein.

Nach dem Verkauf einer letzten Tranche von etwa 220.000 Aktien, die auf der Basis des Schlusskurses vom Mittwoch knapp 30 Millionen US-Dollar wert wären, hält er keine Anteile mehr, Eine Entscheidung, die er inzwischen bereut, wie er am Mittwoch in einem Interview gegenüber Bloomberg eingestand: "Meine Anteile an Nvidia zu verkaufen, war ein großer Fehler."

Hohe Bewertung habe ihn aus der Aktie getrieben

Zum Verkauf habe ihn bewogen, dass er die Bewertung für zu hoch gehalten hatte. Er gab allerdings zu verstehen, dass sein Engagement beim Halbleiterhersteller nicht sein letztes gewesen sein könnte: "Nvidia ist ein wundervolles Unternehmen und wenn erneut Verkaufsdruck aufkommen sollte, werden wir erneut involviert sein."

Zum KI-Trend insgesamt äußerte er sich positiv. Seiner Einschätzung nach gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, das Thema zu spielen. Insbesondere im Bereich Energie und Infrastruktur sieht er noch Gelegenheiten.

Aktie erholt sich vom ASML-Desaster

Die wohlwollenden Äußerungen gegenüber Nvidia dürften am Mittwoch nach dem ASML-Crash vom Vortag mit zur Kurserholung beigetragen haben. Mit einem Schlusskurs von 135,72 US-Dollar ist die Aktie bereits wieder auf dem Weg in Richtung neuer Rekordhochs – und Nvidia damit in Reichweite, Apple als größtes börsennotiertes Unternehmen der Welt abzulösen.

Schon am Donnerstag könnte es, einen starken Handelstag vorausgesetzt soweit sein. Hierfür allerdings ist die Halbleiterbranche auf ein starkes Quartalsergebnis von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor angewiesen. Äußert sich dieser in Bezug auf die weitere Zukunft seiner Erlöse zurückhaltend, könnte der Branche erneut ein schmerzhafter Tag bevorstehen.

Fazit: Nvidia ein Beispiel für stark veränderte Bewertungsmaßstäbe

US-Milliardär Stanley Druckenmiller hat mit dem Handel von Nvidia-Aktien Dutzende Millionen US-Dollar verdient. Seine Entscheidung, sich von den Anteilen zu trennen, bereut er nichtsdestotrotz und kündigte in einem Interview an, sich bei Gelegenheit erneut engagieren zu wollen.

Seine Aussage, er habe die Aktie für zu teuer gehalten, ist insofern nachvollziehbar, als dass sich die Bewertungsmaßstäbe in den vergangenen Jahren stark verändert haben und Anleger für aussichtsreiche Werte sehr viel höhere Bewertungsvielfache auf den Tisch zu legen bereit sind.

Investoren sollten sich jedoch nicht darauf verlassen, dass die neuen Maßstäbe auch in Zukunft Bestand haben. Am Aktienmarkt galt früher oder später noch immer die Rückkehr zur historischen Norm – und die verlief in der Regel äußerst schmerzhaft.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

