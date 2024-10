Cognizant kündigt Multi-Agenten-Orchestrierung für seine Neuro® KI Plattform an

Teaneck, N.J. (ots/PRNewswire) - Die erweiterte Plattform integriert eine

leistungsstarke Multi-Agenten-KI-Orchestrierung, die die

KI-Produktivitätssteigerung in Unternehmen beschleunigen kann



Dutzende von Unternehmen haben die Plattform bereits genutzt, um schnell

KI-Entscheidungsanwendungen zu identifizieren, zu erstellen und zu testen, die

einen großen Geschäftswert liefern können.





Seite 2 ► Seite 1 von 6

TEANECK, N.J., 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Cognizant (NASDAQ:CTSH) kündigteheute bedeutende Erweiterungen seiner Cognizant Neuro® KI-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4278955-1&h=2916478862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4278955-1%26h%3D612743582%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cognizant.com%252Fus%252Fen%252Fservices%252Fneuro-intelligent-automation%252Fneuro-generative-ai-adoption%253Fcid%253Dpse117838564140001-CMP-005376%2526utm_term%253Dcognizant%252520gen%252520ai%2526gad_source%253D1%2526gclid%253DEAIaIQobChMIqKizsZaYiAMVEtLCBB0T2zJJEAAYASABEgLU-fD_BwE%26a%3DCognizant%2BNeuro%25C2%25AE%2BAI%2Bplatform&a=Cognizant+Neuro%C2%AE+KI-Plattform) an, die esUnternehmen ermöglichen soll, KI-Anwendungsfälle schnell zu entdecken, zuprototypisieren und zu entwickeln, die die Entscheidungsfindung verbessernkönnen, was zu einer besseren Unternehmensleistung und neuen Umsatzmöglichkeitenführt.Laut den Daten einer Studie von Cognizant und Oxford Economics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4278955-1&h=675270407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4278955-1%26h%3D532436524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.cognizant.com%252Fnews-and-events%252Fnews%252Fnews-details%252F2024%252FCognizant--Oxford-Economics-Companion-Study-to-their-New-Work-New-World-Report-Shows-Cautious-Optimism-Among-Enterprises-Adopting-AI%252Fdefault.aspx%26a%3DCognizant%2Band%2BOxford%2BEconomics%2Bstudy&a=Cognizant+und+Oxford+Economics) wollendie meisten Unternehmen (76 %) KI nutzen, um neue Einnahmequellen zuerschließen, haben aber Schwierigkeiten bei der Implementierung und Skalierungvon unternehmensübergreifenden Anwendungsfällen. Viele (70 %) sind auch derMeinung, dass sie nicht schnell genug vorankommen. Die Erweiterungen vonCognizant Neuro® AI adressieren diese Probleme - in nur wenigen Minuten könnenFührungskräfte identifizieren, welche Geschäftsprobleme angegangen werdensollen, diese eingrenzen und synthetische Daten generieren oder ihre eigenenanonymisierten Daten importieren, um mit der Erstellung von AI-Modellen zu