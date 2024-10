Zahl der Minijobber steigt deutlich / Rund 7,9 Millionen waren 2023 geringfügig beschäftigt - 240.000 mehr als noch 2022

Osnabrück (ots) - Die Zahl der geringfügig Beschäftigten ist zuletzt deutlichangestiegen. Waren im Juni 2022 noch 7,6 Millionen Menschen in sogenanntenMinijobs tätig, sind es im Juni 2023 rund 7,9 Millionen Beschäftigte. Das gehtaus der Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken an die Bundesregierunghervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegt. Demnach sind rund4,5 Millionen Beschäftigte ausschließlich in einem Minijob tätig, rund 3,4Millionen Menschen haben einen Minijob zusätzlich zu einer weiteren Tätigkeit.Die Zahl derer, die einen Minijob zusätzlich zu einer anderen Tätigkeiterledigen, stieg von 2022 bis 2023 um rund 150.000 Personen an. Mit rund 60Prozent sind Frauen unter den ausschließlich geringfügig Beschäftigten deutlichüberrepräsentiert.Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Susanne Ferschl,führt den Anstieg bei den Minijobs auf die Kopplung mit dem steigendenMindestlohn zurück. Derzeit liegt die Verdienstgrenze bei 538 Euro. "DieAusweitung der Minijobs durch die Kopplung mit dem Mindestlohn war eineklatanter Fehler der Ampel-Regierung, den es schleunigst zu korrigieren gilt",kritisiert Ferschl gegenüber der NOZ. Minijobs seien "meist schlecht entlohnt,befristet, aufgrund des geringen Stundenumfangs nicht existenzsichernd undbieten keinerlei soziale Absicherung". "Die Minijob-Grenze muss wieder vomMindestlohn entkoppelt werden, damit diese prekäre Beschäftigung nicht immernoch weiter ausgeweitet, sondern endlich eingedämmt wird", forderte Ferschl.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5888547OTS: Neue Osnabrücker Zeitung